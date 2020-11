Trwa 10. kolejka Ekstraklasy. Legia liderem

Komentarze (13)

Krejzo(L) - 18 godzin temu, *.centertel.pl Warta to zaimponowała totalnie, skład sklecony na kolanie, 5 rezerwowych na ławce (w tym 2 bramkarzy i jeden 16 latek), stracony gol na początku i potem zmarnowany karny a jednak potrafili pokonać Wisłę. Do tego cały mecz bez ani jednej zmiany. Jednak gryzieniem murawy i jeżdżeniem na tyłku da się coś ugrać w tej naszej ekstraklapie. odpowiedz

Yeti - 19 godzin temu, *.vectranet.pl Łach mknie na majstra, że aż miło :-))) odpowiedz

Wolfik - 20 godzin temu, *.mm.pl Bardzo dobry mecz w Poznaniu. Raków lepszy, ale zostali po przerwie w szatni. Finałowa

akcja młodego piłkarza Rakowa marzenie, postawa obrońców z Poznania.... niefrasobliwa delikatnie mówiąc. Jest zatem szansa na lidera. odpowiedz

Goclaw - 20 godzin temu, *.centertel.pl Łach z rakowem 3:3 !! LEGIO DO BOJU !!!! odpowiedz

wawa 12 - 22.11.2020 / 10:33, *.chello.pl legia legia gool legia goool legia gooooolllll legia legia goool legia goll legia goooooollllll odpowiedz

Piasek - 21.11.2020 / 22:37, *.inetia.pl Nie ma łacha w Poznianiu xDDDDD odpowiedz

dejne3 - 22.11.2020 / 10:36, *.plus.pl @Piasek: 100% racji jest to niebieskie pionki jesteście Amica Wronki kliknięcie sobie licencję od Amiki odpowiedz

Sly - 21.11.2020 / 20:48, *.vectranet.pl Ojrzyński to jednak jest pan trener,z tych gównianych drużyn zawsze potrafi 120% wyciągnąć aż strach pomyśleć co by się stało gdyby kiedyś naprawdę dobrą drużynę i zawodników dostał pod opiekę. odpowiedz

Wiem co mówię - 21.11.2020 / 22:02, *.chello.pl @Sly: wygrałby puchar Polski i grupę ligi mistrzów odpowiedz

Cult Cult Cult - 21.11.2020 / 22:32, *.amazonaws.com @Sly: A moje marzenie żeby Ojciec bramkarza kibica Legii został Legii trenerem,to byłby natychmiastowy Sukces Legii I Trenera Rodziny,a Rodzina to Legia✨⚽️✨ odpowiedz

CULT CULT CULT - 20.11.2020 / 21:20, *.50.43 I DO WTORKU, EMOCJI NIE ZABRAKNIE ! odpowiedz

Gienek - 20.11.2020 / 10:49, *.netfala.pl W końcu zaczyna grać ekstraklapa. Repra jednak nie wzbudza takich emocji jak rywalizacja w naszej poczciwej ekstraklapie. Do boju Legio! odpowiedz

oLaf - 20.11.2020 / 14:10, *.vectranet.pl @Gienek: ta, przykro powiedzieć ale Repra gra "o nic" tj. sufitem jest to żebyśmy wyszli z grupy i przegrali z honorem kolejny mecz... : (



Legia przynajmniej gra o Mistrza i Puchar, potem o 4-tą rundę el. LE .... odpowiedz

