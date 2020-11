Z żalem informujemy, że 15 listopada w Gdyni zmarła Anna Skrzetuska-Sochacka, przed laty wspaniała zawodniczka sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa. Barwy naszego klubu reprezentowała w latach 1950-1963, zdobywając w tym czasie wiele medali mistrzostw Polski, ustanawiając również rekordy Polski. Anna Skrzetuska zaczęła uprawianie łyżwiarstwa w roku 1950 w barwach CWKS-u. Wcześniej w naszym klubie próbowała sił w lekkiej atletyce. Po dwóch latach startów, awansowała do pierwszej drużyny łyżwiarzy Legii, będąc przez następne lata najsilniejszym punktem naszego zespołu kobiecego. W latach 1954-62 wielokrotnie reprezentowała barwy Polski na Mistrzostwach Świata oraz w spotkaniach międzynarodowych. Za swoje sportowe osiągnięcia otrzymała w roku 1958 tytuł Mistrza Sportu. "Bardzo pracowita i systematyczna w treningu, skromna i bezpośrednia w życiu codziennym, cieszyła się zawsze dużą sympatią wszystkich koleżanek i kolegów. Na lodowym torze walczyła aż do ostatnich metrów, nigdy nie rezygnując ze zwycięstwa. W ciągu 12 lat startów w Legii była zawsze wzorem zawodniczki godnym naśladowania" - tak Skrzetuską opisano w księdze na 50-lecie Legii. Na 500m ustanowiła klubowy rekord w roku 1960 wynoszący 48,4 sekundy, na 1000m - 1.39,4 (1960 r.), na 1500m - 2.35,2 (1961), na 3000m - 5.29,7 min. (1961), z kolei w wieloboju w roku 1961 ustanowiła rekord Polski uzyskując 205,283 pkt.

MK - 19.11.2020 / 08:34, *.187.2 Bardzo ładna kariera. Świeć Panie nad Jej duszą odpowiedz

FI(L)IP - 18.11.2020 / 17:47, *.amazonaws.com Wyrazy współczucia z najbliższymi. odpowiedz

