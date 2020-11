Z obozu rywala

Cracovia przed meczem z Legią

Sobota, 21 listopada 2020 r. 18:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę legioniści wracają do zmagań ligowych, a ich rywalem będzie Cracovia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 w Krakowie.



W obecnym sezonie "Wojskowi" mierzyli się już z krakowianami, a miało to miejsce podczas rywalizacji o Superpuchar. Z okazji tamtego spotkania na naszej stronie pojawił się przedmeczowy materiał z obozu rywala, w którym w dużej mierze skupiliśmy się na transferach przeprowadzonych przez ekipę z małopolski oraz atutach tego zespołu. Możecie go sobie przypomnieć klikając tutaj. Wówczas po 90 minutach pojedynku o Superpuchar na tablicy wyników widniały dwa zera, a więc czekały nas rzuty karne. W jedenastkach lepsze okazały się "Pasy", przez co to podopieczni Michała Probierza świętowali zdobycie trofeum.







Cracovia sezon zaczęła średnio, bo do meczu o Superpuchar w Ekstraklasie wygrali tylko jedno spotkanie, aż cztery zremisowali oraz jedno przegrali. Od potyczki z Legią są niepokonani, gdyż zwyciężyli z Piastem Gliwice i Jagiellonią Białystok oraz zremisowali z Lechem w Poznaniu. Po dziewięciu kolejkach "Pasy" zajmują 11. miejsce z 9 punktami na koncie. Trzeba jednak pamiętać, że zaczynali z minusowymi pięcioma oczkami, gdyby nie to szukalibyśmy ich w pierwszej szóstce. Krakowianie w lidze zdobyli 14 bramek, czyli tyle co Legia, jednak stracili 12, czyli o trzy więcej niż warszawiacy. Dodatkowo 14 listopada ograli w 1/16 finału Pucharu Polski trzecioligowy Świt Skolwin. Cracovia zwyciężyła skromnie 1-0. Warto dodać, że awans zapewnił im 20-letni Daniel Pik, który zdobył piękną bramkę przewrotką.



W niedzielę trener Michał Probierz nie będzie mógł skorzystać Ołeksija Dytiatjewa, Kamila Pestki i Radosława Kanacha - cała trójka leczy urazy. Z powodów kontraktowych nie zagra Mateusz Wdowiak.