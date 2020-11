27-29.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 27 listopada 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę nasi piłkarze zagrają przy Łazienkowskiej z Piastem Gliwice. Ponownie pozostaje nam śledzić losy spotkania w telewizji. Amp futboliści Legii w ten weekend kończą sezon, który powinni zwieńczyć mistrzowskim tytułem - ich mecze rozgrywane w Poznaniu można zobaczyć w TVP Sport. Z kolei koszykarska Legia organizuje w weekend międzynarodowy turniej o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy - spotkania z udziałem naszej drużyny będą pokazywane na IPLI oraz Polsacie Sport News. W sobotę Legia zagra o 20:30 z czeskimi Pardubicami, w niedzielę o 17:30 z zespołem z Ostrawy lub Stalą Ostrów.



Nasi siatkarze w sobotę udadzą się na wyjazdowy mecz do Augustowa, z kolei futsaliści w niedzielę pojadą do Wielkopolski, by w Mosinie powalczyć o komplet punktów w rozgrywkach I ligi.



Dwóch sztangistów Legii startować będzie w Mistrzostwach Polski U-23, które odbędą się w Biłgoraju - 22-letni Maksymilian Krukar (-61kg) i Karol Smolak (-81kg).



Ośmioro pięcioboistów Legii weźmie udział w turnieju Nadziei Olimpijskich, który w czwartek rozpoczął się w Spale: Michalina Wierzba, Pola Wolska, Katarzyna Dębska, Igor Radomyski, Hanna Jakubowska, Łukasz Nowik, Aleksandra Kazubska oraz Hanna Matusik. W ramach tych zawodów odbędą się młodzieżowe mistrzostwa Polski.



Rozkład jazdy:

28.11 g. 12:00 Olimpia Elbląg - Błękitni Stargard

28.11 g. 12:30 GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec

28.11 g. 13:00 Unia Skierniewice - Legia II Warszawa

28.11 g. 15:00 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań]

28.11 g. 18:00 UKS Centrum Augustów - Legia Warszawa [siatka]

28.11 g. 19:10 Radomiak Radom - GKS Bełchatów

28.11 g. 20:00 FC Den Haag - SC Heerenveen

28.11 g. 20:30 Legia Warszawa - BK JIP Pardubice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40 ; Polsat Sport News]

29.11 g. 10:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań]

29.11 g. 14:15 UNB AZS UMCS Start Lublin - Legia II Warszawa [kosz]

29.11 g. 14:30 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań]

29.11 g. 15:00 Orlik Mosina - Legia Warszawa

29.11 g. 17:30 Legia Warszawa - NH BK Ostrawa/Stal Ostrów Wielkopolski [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40 ; Polsat Sport News]

29.11 g. 17:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice



Młodzież:

28.11 g. 11:00 Legia U17 - Motor Lublin U17 [LTC boisko 6]

28.11 g. 12:00 Raków Częstochowa 08 - Legia U13 [Częstochowa]

28.11 g. 13:00 Legia U16 - Raków Częstochowa U16 [LTC boisko 6]

28.11 g. 14:00 Raków Częstochowa 09 - Legia U12 [Częstochowa]

28.11 g. 15:00 Legia U15 - STF Champion Warszawa U16 [LTC boisko 6]

29.11 g. 12:00 Górnik Zabrze U-18 - Legia U-18 [CLJ U-18][Zabrze]

29.11 g. 12:00 Legia Warszawa U-17 - Polonia II Warszawa U-17 [kosz, ul. Andriollego 1]

29.11 g. 13:00 Legia U11 - Lech Poznań i Śląsk Wrocław U11 [Poznań]

29.11 g. 13:00 Legia U10 - Lech Poznań i Śląsk Wrocław U10 [Poznań]

30.11 g. 18:00 Legia Warszawa U-19 - MKS Pruszków U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Legia U10 i U10 zagrają w niedzielę na festiwalu gier w Poznaniu, gdzie zmierzą się kolejno ze Śląskiem Wrocław i z Lechem Poznań.

Zespół LSS U11A zmierzy się w sobotę z KS Halinów 2009, a w niedzielę pojedzie do Radomia na festiwalu gier, w którym wystąpią także Radomiak Radom i Korona Kielce.

Legia U9 zmierzy się w sobotę w festiwalu gier "Graj jak Robert Lewandowski" na obiektach Varsovii (Międzyparkowa 4), a rywalizować będzie z Wigrami Suwałki, GKS Bełchatów i Varsovią.

Odbędzie się też następna kolejka Mistrzowskiej Ligi Piłkarskiej, organizowanej na obiektach Legii przez Legia Soccer Schools.