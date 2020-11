Remy chce odzyskać zaufanie

Nadal niepewna pozostaje sytuacja w klubie Williama Remy'ego . Jak informuje jednak "Przegląd Sportowy", zawodnik robi wszystko, aby z powrotem odzyskać zaufanie kolegów z drużyny i sztabu szkoleniowego. Za swoje ostatnie wybryki Remy poniósł ostatnio surowe konsekwencje. Remy znalazł się w ogniu krytyki po tym jak wyciekły zdjęcia z imprezy, na której bawił się z gośćmi bez zachowania dystansu i bez maseczek . Sprawą zajęła się Komisja Ligi, która na początku listopada nałożyła na piłkarza Legii karę 30 tys. złotych. Następnie Remy został ukarany przez stołeczny klub, jednak kwota, którą musiał zapłacić nie jest znana. Suma miała być jednak bardzo wysoka i dotkliwa - informuje "Przegląd Sportowy". Tłumaczenia Remy'ego odnośnie feralnej imprezy miały być wyjątkowo niespójne. Najpierw Francuz twierdził, że zdjęcia pochodzą z odległej przeszłości, żeby potem oznajmić, iż ludzie zaproszeni przez niego do domu nie muszą przecież nosić maseczek. Co dla zawodnika najgorsze, impreza miała miejsce w dniu, kiedy piłkarzom Legii zostały przedstawione szczegółowe wytyczne odnośnie reżimu sanitarnego. Wygląda jednak na to, że Remy swój błąd zrozumiał i żałuje swojego zachowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że trudno będzie mu odzyskać zaufanie sztabu szkoleniowego oraz pozostałych piłkarzy. Choć zawodnik jest zdrowy, nie ćwiczy z resztą drużyny - od kilku dni ma jedynie zajęcia indywidualne.

@Doktor Albanii - 2 minuty temu, *.chello.pl W maskach na imprezie uczestniczą dewianci. odpowiedz

Piotrek - 9 minut temu, *.amazonaws.com A gdyby tak od razu pokazać mu drzwi? :) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl W czerwcu przyszłego roku kończy mu się kontrakt więc zaczyna się palić pod dupskiem. Jest u nas już dwa lata. Pytanie podstawowe: ile wniósł do drużyny, co jej dał? Moim zdaniem niewiele. Na razie pamiętamy o nim z racji stałych kontuzji i ostatniej balangi. Nie wiem czy klub stać na dawanie kolejnej "szansy". Dwa lata to dużo, było sporo czasu by udowodnić swoją wartość. Ja nie wierzę w takie deklaracje. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Czas spiąć dupę na kilka miesiecy i wywalczyć nowy kontrakt.A później znowu a melanż trwa. odpowiedz

Doktor Albanii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Rozumiem ,ze na imprezie bez maseczki ale bez ubrania ?

:D odpowiedz

Dany - 2 godziny temu, *.129.115 Pewnie na melanżu jakiś konfident z poloni był odpowiedz

On - 2 godziny temu, *.chello.pl Zrozumiał błąd ale taki ,że nie znajdzie już takiego klubu gdzie nie gra a kasa na konto wpada. odpowiedz

Lipa - 3 godziny temu, *.chello.pl Remy sam sobie winny ,dobrze napisał kolega Czwarty Pasek Na Dresie odpowiedz

Remy - 4 godziny temu, *.plus.pl Byłem jego fanem, gdy tu trafił. Silny, z niezłym prostopadłym podaniem, nieźle czytający grę. Wydawało się, że mamy stopera na lata. Ale głowa z Francji nie dojechała.



Ani me ani be po polsku, to samo z angielskim. Od początku chłopina odizolowany od grupy, potem doszły głosy, że ciężej się bawi niż trenuje, kontuzja za kontuzją i po piłkarzu. Teraz jego statusu w Legii już się pewnie nie da odbudować. Ja to się zastanawiam, ile on jeszcze klubów w karierze dla siebie znajdzie w ogóle... Z takim podejściem i kontuzjogennością w tych czasach. Jeden? Góra dwa... We Francji pewnie bardziej spalony niż w Polsce, skoro aż tutaj zaktowiczył. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niech teraz się bawi bez lamusa który fotki sprzedał do gazet. odpowiedz

Radom L - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Dał się złapać i tyle...

Za to inni są święci bo sos lepiej ukrywają odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl @Radom L: ostry czy łagodny? odpowiedz

MK - 5 godzin temu, *.187.2 A jak się bawić na imprezie w maseczkach? Już bez przesady. Może powinien odpowiedzieć po prostu za to, że imprezował. Problem w tym, że się dał złapać, bo nie wierzę że reszta siedzi grzecznie w domu i patrzy przez okno odpowiedz

