Mladenović: Czekamy na mecz z Cracovią

Piątek, 20 listopada 2020 r. 15:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Grałem sporo razy przeciwko Cracovii. Zawsze prezentowali się z dobrej strony, grali fajną piłkę. Teraz może grają nieco inaczej, ale jestem przekonany, że nasz sztab szkoleniowy przygotował dobrą analizę przeciwnika. Czekamy na ten mecz. Mam nadzieję, że pokażemy na boisku to, co trenujemy. Fajnie to wygląda i cały czas idziemy do przodu - mówi przed niedzielnym spotkaniem z Cracovią Filip Mladenović.



- To prawda, zagrałem 3 bardzo dobre spotkania w reprezentacji Serbii. Jestem bardzo zadowolony, moja forma rośnie i to jest najważniejsze. Szkoda, że nie awansowaliśmy na mistrzostwa Europy. Taki był nasz plan, więc pozostał niedosyt.