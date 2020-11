Probierz: W Legii będzie duża chęć rewanżu

Piątek, 20 listopada 2020 r. 16:24 Woytek

- Mamy swoje problemy i to dosyć duże, ale na zewnątrz nie będziemy o nich mówić, by nie ułatwiać sprawy rywalom - mówi przed niedzielnym starciem szkoleniowiec Cracovii Michał Probierz.



- Czym Legia Michniewicza różni się od Legii Vukovicia? Zdecydowanie poprawiła grę defensywną, akcenty są dużo bardziej zrównoważone. Legia zmieniła ustawienie i czeka nas bardzo ciężki bój. Znam Czesia bardzo dobrze i wiem, że może starać się nas zaskoczyć, ale największym zaskoczeniem wszystkich trenerów w tym okresie jest to, czy jak rano się obudzimy, to będziemy mieli do dyspozycji wszystkich zawodników - mówi Probierz.



- Przygotowanie fizyczne zawodników jest na różnych poziomach, bo jedni leżeli tydzień w łóżku, a inni przeszli wirusa bezobjawowo. W całym tym sezonie będzie dużo przypadku, a trenerzy będą zastanawiać się skąd to się bierze. W każdym meczu 2-3 zawodników łapie kontuzje. To dla nas duże doświadczenie, ale sztaby medyczne mają trudniejszą robotę.



- Na mecze z Legią wszyscy czekają. Szkoda, że ten niedzielny odbędzie bez publiczności. Zawsze to dodaje smaczku, nawet jak było 25% kibiców na stadionie. Trzeba pamiętać, że w Legii będzie duża chęć rewanżu za Puchar Polski. Musimy być na to przygotowani.



- Nie było szans powrotu Kapustki do Cracovii, bo zawodnik sam nie chciał. Regularnie z nim rozmawiałem i namawiałem żeby wrócił, ale trzeba zrozumieć jego decyzję.



- Mała kwota odstępnego za Rafaela Lopesa nie była błędem, bo wcześniej miał obiecane, że jak dostane ofertę, to będzie mógł odejść. To było fair wobec niego. Mógł w grudniu odejść za duże pieniądze, ale nie byliśmy przygotowani na to. Dzisiaj są zawodnicy, którzy nie zawodzą.



- Jeżeli będziemy grali drugą rundę od połowy stycznia, to w czerwcu większość zespołów nie będzie miała kim grać, jeśli drugi raz nie zrobimy prawdziwego okresu przygotowawczego. Jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Powinien obowiązywać termin, który był ustalony od początku. Zawodnicy potrzebują stabilnego przygotowania.