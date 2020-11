Legia Warszawa zgłosiła do rozgrywek Ekstraklasy Bartłomieja Ciepielę . 19-letni środkowy pomocnik na co dzień występuje w trzecioligowych rezerwach, w ostatnich dniach trenował z pierwszą drużyną. Ciepiela miniony sezon spędził w II lidze na wypożyczeniu w Stali Stalowa Wola.W obecnym sezonie w III lidze zaliczył osiem występów.

Siwy - 2 godziny temu, *.sky.com Do Autor: Przecież w wywiadzie trener mówił ze jest problem z obsada młodzieżowca. Z różnych względów nie gra Rosołek,Slisz i Karbo odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Ja nie mamzadnych watpliwosci i nie raz pisalem na forum ze Legia wlasnie do tego zmierza. Zeby grac samymi wychowankami. Szkoda ze nie dlatego iz oni maja taki wielki potencjal pilkarski (potencjal maja ale nie zeby wygrywac lige czy wprowadzac Legie do europy), ale tylko dlatego ze maja potencjal sprzedazowy i ot co caly plan Mioduskiego. Legia nie wygra ligi, ale i tak skauci z europy wypatrza kilku malolatow ktorzy grali i ich wykupi. Mioduski zaciera rece. odpowiedz

Klakier - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Autor: Legia nie istnieje już w Europie piłkarsko od kilku lat, lepiej żeby grały małolaty na eksport niż 30 letnie odpadki z innych lig odpowiedz

