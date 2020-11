Młodzież: mecze sobotnie

Drużyny U15-U17 w ten weekend odpoczywały po zakończonych rozgrywkach. Mecz ligowy rozegrali za to juniorzy starsi, którzy pokonali 3-1 Hutnika Kraków po dwóch trafieniach Kamińskiego i jednym Vidoševicia. Legia U14 rozegrała sparing z Cracovią, wygrywając 9-2. Bardziej zacięte było spotkanie drużyn o rok młodszych, jednak i tu, po dobrymi początku Cracovii, z minuty na minutę przewagę uzyskiwali legioniści. Zespół U9 rozegrał wartościowy sparing z MKS Piaseczno U10.



Zainaugurowano też rozgrywki Ligi Zimowej LSS.



CLJ U18: Hutnik Kraków 1-3 (1-1) Legia Warszawa

Gole:

1-0 19 min. Krystian Lelek

1-1 35 min. Wiktor Kamiński (as. Michał Kochanowski)

1-2 60 min. Ivan Vidošević (as. Radosław Cielemęcki)

1-3 67 min. Wiktor Kamiński (as. Kacper Skwierczyński)



Legia: Maciej Kikolski [04] – Miłosz Pacek, Łukasz Rytelewski, Yehor Matsenko, Jakub Czajkowski – Ignacy Dawid, Ivan Vidošević (62' Fryderyk Janaszek [04]), Michał Kochanowski (85' Jerzy Munik) – Radosław Cielemęcki, Wiktor Kamiński [04](70' Bartosz Ślendak), Kacper Skwierczyński (70' Kajetan Staniszewski). Rezerwa: Sebastian Krejer (br), Szymon Bednarz [04]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Sparing: Legia U14 9-2 Cracovia 07

Gole:

1-0 8 min. Michał Korba (rzut karny na nim samym)

2-0 26 min. Szymon Chojecki (as. Mateusz Różański)

3-0 30 min. Jan Leszczyński (as. Michał Korba)

4-0 69 min. Stanisław Gieroba (as. Maciej Jeleński)

4-1 71 min. Nikodem Kondrat

5-1 80 min. Stanisław Gieroba (as. gracz testowany II)

6-1 90 min. Michał Korba (z rzutu wolnego)

7-1 92 min. Aleks Płoszka (b.a., z dystansu)

7-2 97 min. Nikodem Kondrat

8-2 102 min. Stanisław Gieroba (as. Konrad Kraska)

9-2 104 min. Kuba Solecki (z rzutu wolnego)



Strzały (celne): Legia 38 (26) - Cracovia 12 (9)



Grano 40+40+30 minut. W 110. minucie Legia nie wykorzystała rzutu karnego (bramkarz Cracovii obronił strzał Busza)



Legia: gracz testowany I - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Sebastian Baranowski, Mateusz Różański, Michał Reterski, gracz testowany II, Michał Korba, Konrad Kraska, Szymon Chojecki, Jakub Misiewicz, Kuba Nawrocki, Kuba Solecki, Aleks Płoszka, gracz testowany III, Leon Falecki, Maciej Jeleński, Igor Busz, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko







Sparing: Legia U13 - Cracovia U13



Strzały (celne): Legia 19 (12) - Cracovia 7 (4)

Rzuty rożne: 3-1



Grano 2x35 minut



Legia: Denys Stoliarenko [09], Marcel Grzejda - Daniel Foks, Oliwier Puto, Maksymilian Dołowy, Filip Nieckarz, Bartłomiej Leszczyński, Maciej Chojnowski, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Daniel Wyrozumski, Piotr Bzducha, Adam Niewiadomski, Marcel Kiełbasiński, Artur Sikorski + 3 gracze testowani

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Sparing: Legia LSS U9 - MKS Piaseczno 10



Legia: Mieszko Wojdyga, Paweł Pacuła, Ignacy Silski, Antoni Sałamacha, Maciej Dziankowski, Jakub Opieczyński, Julian Bieszki, Alexander Walkiewicz, Hugo Tatarnikov, Dzidek Kinasiewicz.

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Legioniści z rocznika 2012 LSS zmierzyli się z o rok starszymi kolegami z MKS-u Piaseczno. Był to całkiem udany mecz dla młodych legionistów, być może najlepszy, jak rozegrali w tej rundzie. Zespół z Piaseczna również prezentował się jednak bardzo pozytywnie i różnica roku nauki gry w piłkę też była momentami zauważalna. Nasi gracze pokazali jednak sporo ładnych, kombinacyjnych akcji. Szczególnie mógł się podobać jeden z goli, gdy po akcji trójkowej piłkę zaskakująco przepuścił Ignacy Silski, zostawiając koledze z drużyny czyste pole do oddania strzału.



Część legionistów wystąpiła dziś również w lidze zimowej Legia Soccer Schools, która rozpoczęła dziś rywalizację przy Łazienkowskiej. Grupę reprezentowali: Ignacy Silski, Antoni Sałamacha, Maciej Dziankowski, Jakub Opieczyński, Julian Bieszki, Alexander Walkiewicz i Hugo Tatarnikov.