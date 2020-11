Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

1909 - 12 minut temu, *.plus.pl Szelandowski z Rakowa zima do Mistrza Polski obowiazkowo odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 18 minut temu, *.plus.pl Oczywiście, że będzie rewanż i go wygramy. Najpierw ustawili mecz w PP w tamtym sezonie pozwalając Cracovii wejść do finału z Lechią za co się zrewanżowali podkładając się w ligowym meczu w Warszawie i dając nam mistrzostwo, a później była zmiana i daliśmy im super puchar Polski. Super sport, 100% czystej gry. Zapewne naiwnie wierzycie, że po zapuszkowaniu "Fryzjera" korupcja w piłce się skończyła, a Michniewicz 711 razy do niego telefonował, bo lubił rozmawiać o pogodzie odpowiedz

Goraca prośba - 20 minut temu, *.vectranet.pl Może ktoś podesłać link do meczu ? Nie mam możliwosci obejrzenia meczu w C+ odpowiedz

SEBO(L) - 37 minut temu, *.chello.pl Warty rozpatrzenia kurs na rzut karny dla Craxy... odpowiedz

Autor - 50 minut temu, *.virginm.net gwilia...... odpowiedz

antek - 45 minut temu, *.play-internet.pl @Autor: ta już k.........................w 10 grają odpowiedz

Sobo(L)ew - 45 minut temu, *.centertel.pl @Autor: Czesiek ma pierdolca na punkcie gwili jak Vuko na punkcie Kulenovica odpowiedz

Autor - 40 minut temu, *.virginm.net Gosc jest kompletnym paralitá.... gra piach u nas, jak i w reprezentacji . Podobno Ciepiela zostal wlaczony do pierwszej druzyny to z miejsca powinien dostac szanse. Tak jak mowicie z gwiliá gramy w 10 od poczátku. Takiej kaleki dawno tu nie bylo. Potega mioduskiego hehe odpowiedz

Autor - 35 minut temu, *.virginm.net tego gargamela vuko tez wystawial ale jeszcze jakos gral wtedy bo ostatnio to on gra w baseball zamiast pilke nozná a zamiast nog ma kije baseballowe haha. Absolutne drewno!!! Pozdr!! :)

A i kolego przywolales bolesne wspomnienie o kulenovicu haha nie trzeba bylo :) odpowiedz

1909 - 58 minut temu, *.plus.pl Tylko zwycięstwo!!!! Przebiegniemy się po pasach... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.