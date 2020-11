Kapustka: Wyszarpaliśmy trzy punkty

Niedziela, 22 listopada 2020 r. 21:52 Woytek

- Nie było to łatwe spotkanie, wyszarpaliśmy trzy punkty. W ostatnich minutach było naprawdę gorąco pod naszą bramką. Nie wiedziałem tak do końca jaka będzie decyzja sędziego, bo nie widziałem tej sytuacji. Każdy z nas drżał do końca, ale skończyło się szczęśliwie - powiedział po meczu Bartosz Kapustka.



- Myślę, że z każdym meczem będziemy grać coraz lepiej. Drużyna ma potencjał i sporo jakości. Jesteśmy świadomi, że musimy zwyciężać w każdym kolejnym spotkaniu. Koncentrujemy się na każdym kolejnym meczu, a nie na tym co będzie za miesiąc czy za dwa. O tej porze roku boiska w Polsce różnie wyglądają i to nie ułatwia nam gry, bo chcemy konstruować akcje od tyłu. Czasami nie jest to proste i gramy na dużym ryzyku.



- Dzisiejszy mecz nie mógł się podobać, ale najważniejsze są jednak trzy punkty, musimy je zdobywać nieważne w jakim stylu. Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo, choć sytuacje były z obydwu stron. Mieliśmy trochę lepszy pomysł na grę, ale w końcowych minutach cofnęliśmy się do defensywy, więc nie było tak, że zdominowaliśmy to spotkanie.