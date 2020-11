Mecz ze Stalą w piatek

Piątek, 27 listopada 2020 r. 17:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa opublikowała szczegółowy terminarz 14. kolejki. Spotkanie Legii Warszawa ze Stalą Mielec odbędzie się w piątek, 18 grudnia o godzinie 20:30 w Warszawie. Będzie to ostatni mecz legionistów w 2020 r.



Terminarz meczów Legii:

29.11. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice

05.12. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

12.12. (SO) 20:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa

18.12. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Stal Mielec



