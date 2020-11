Podsumowanie weekendu 21-22 listopada

Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. 13:37 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend (21-22.11.) w Krakowie wygrali podopieczni Czesława Michniewicza. Reszta legijnych ekip również zaprezentowała wysoki poziom, do pełnego szczęścia zabrakło jedynie zwycięstwa futsalistów.



Piłka nożna



III liga: Legia II Warszawa 5-0 (1-0) Huragan Morąg

1-0 - 31' Kamil Kurowski (as. Mateusz Cholewiak)

2-0 - 50' Patryk Pierzak (as. Kacper Kostorz)

3-0 - 63' Kacper Kostorz (as. Jakub Kisiel)

4-0 - 70' Mikołaj Kwietniewski (karny)

5-0 - 74' Kacper Kostorz (as. Mikołaj Kwietniewski)



Po porażce w ostatniej kolejce z polonistami legioniści zmierzyli się z Huraganem Morąg. W pierwszej połowie obejrzeliśmy tylko jedno trafienie Kamila Kurowskiego, który strzałem pod poprzeczkę zapewnił warszawiakom prowadzenie. Druga część spotkania obfitowała w aż cztery gole "Wojskowych". Była to deklasacja ekipy z województwa warmińsko-mazurskiego. Rezerwy zajmują aktualnie 7. miejsce w ligowej tabeli, jednak do trzeciej Polonii Warszawa tracą zaledwie trzy oczka. W najbliższą sobotę o godzinie 13 zmierzą się na wyjeździe z Unią Skierniewice.



Koszykówka



PLK: Legia Warszawa 95-85 GTK Gliwice

Kwarty: 19-18, 20-22, 34-25, 22-20



"Zieloni Kanonierzy" wrócili na zwycięską ścieżkę i pomimo niewielkiej straty do rywala po pierwszej połowie, ograli gliwiczan. W drugiej części meczu warszawiacy pokazali swoją siłę, a ponownie na parkiecie brylował Justin Bibbins, który zdobył 23 punkty, o jeden mniej rzucił Jamel Morris. Było to jedenaste zwycięstwo drużyny Wojciecha Kamińskiego w tym sezonie, która wróciła na pozycję lidera. Następne spotkanie legioniści rozegrają 6 grudnia, a ich rywalem będzie King Szczecin.



Futsal



I liga: TAF Toruń 5-1 (1-0) Legia Warszawa

1-0 Maciej Jankowski

2-0 Jakub Wiśniewski

3-0 Maciej Jankowski

3-1 Bartłomiej Świniarski

4-1 Dawid Kraśniewski

5-1 Jakub Wiśniewski



Niestety legioniści polegli w Toruniu po słabym meczu. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0, jednak po zmianie stron "rozwiązali worek z golami". Jedyną bramkę dla warszawiaków zdobył Bartłomiej Świniarski. Była to druga porażka futsalistów w tym sezonie, jednak wciąż są liderem swojej grupy. Drugi w tabeli AZS UG Gdańsk ma o pięć punktów mniej, jednak również jedno zaległe spotkanie. W najbliższą niedzielę o godzinie 15 podopieczni Pawła Juchniewicza pojadą do Mosiny, aby zagrać z miejscowym Orlikiem.



Siatkówka



II liga: Legia Warszawa 3-0 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki

Sety: 25-18, 25-18, 25-20



W spotkaniu 8. kolejki legioniści pewnie ograli ekipę z Grodziska Mazowieckiego. Kolejne zwycięstwo warszawskich siatkarzy umocniło ich na pozycji lidera. W niedzielę o 18 Legia zmierzy się z UKS Centrum Augustów.



