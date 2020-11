Fajerwerki wystrzeliły nad stadionem Cracovii

Komentarze (6)

fan ruchu ultras - 20 minut temu, *.plus.pl wow, breathtaking show, wszyscy cali? odpowiedz

Kali z Bali - 34 minuty temu, *.chello.pl Gdzie te fajerwerki?

Nic nie widać.. ani na boisku ani za stadionem.. odpowiedz

Felek - 17 minut temu, *.netfala.pl @Kali z Bali: Widać fajerwerki na zdjęciu powyżej, a słychać na filmie. Czy tak trudno to ogarnąć? odpowiedz

Radom L - 51 minut temu, *.vectranet.pl Słychać ale nie widać... To równie dobrze mógł biedny vuko strzelać z kapiszomów odpowiedz

Jerzy - 1 godzinę temu, *.69.21 Coś pięknego

Prawidłowo odpowiedz

Walerek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Dobre. NSi nadają kolorytu tej szarości za oknem :-) odpowiedz

