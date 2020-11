Pięciobój

Gutkowski wicemistrzem Europy U-24!

Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. 08:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Drzonkowie zakończyły się Mistrzostwa Europy do lat 24, w których udział brało czworo naszych pięcioboistów - Wiktoria Wierzba, Michalina Wierzba, Daniel Ławrynowicz oraz Łukasz Gutkowski. W rywalizacji indywidualnej, legioniści zdobyli jeden medal - srebro wywalczył Łukasz Gutkowski. Ponadto nasi zawodnicy zdobyli po dwa medale w drużynie (Wiktoria Wierzba i Michalina Wierzba srebro, a Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz złoto) oraz sztafecie (brąz Wiktorii Wierzby i Łukasza Gutkowskiego).



W turnieju indywidualnym kobiet, Wiktoria Wierzba była dziewiąta, po bardzo dobrym występie w laser runie, po którym awansowała w końcowej klasyfikacji o pięć pozycji. Michalina Wierzba ukończyła rywalizację na miejscu czternastym. W rywalizacji drużynowej kobiet, złoto zdobyły Czeszki, a miejsce drugie wywalczyły Polki w składzie Michalina Wierzba, Wiktoria Wierzba oraz Ewa Pydyszewska).



Drugiego dnia turnieju, Łukasz Gutkowski wywalczył srebrny medal indywidualnie. Legionista uzyskał szósty wynik w pływaniu, siódmy w szermierce (234 punkty, 22V/14D). Po dobrym występie na parkurze, do ostatniej konkurencji - laser runu przystępował z czwartej pozycji, z kolei na trasę jako dziesiąty ruszył Daniel Ławrynowicz. Gutkowski szybko odrabiał straty do prowadzących rywali. Szybkie i bezbłędne strzelanie pozwoliło mu na objęcie pozycji w czołowej trójce. Ostatecznie Łukasz dotarł do mety jako drugi, zdobywając srebrny medal Mistrzostw Europy do lat 24. Złoto wywalczył Węgier, Bence Kardos. Daniel Ławrynowicz rywalizację ukończył na miejscu siódmym. W klasyfikacji drużynowej, Polacy nie mieli sobie równych - zdobyli złoty medal ME U-24 z ogromną, prawie 100-punktową przewagą nad zespołami z Ukrainy i Turcji. Skład naszej złotej ekipy: Łukasz Gutkowski, Daniel Ławrynowicz oraz Kamil Kasperczak.



Ostatniego dnia Mistrzostw Europy, legioniści (Łukasz Gutkowski wraz z Wiktorią Wierzbą) wywalczyli brązowy medal w sztafecie mix. W pływaniu, 2x100 metrów stylem dowolnym legioniści zostali sklasyfikowani na miejscu piątym. Po dobrych wynikach naszych zawodników w szermierce, po dwóch konkurencjach Wiktoria i Łukasz byli na miejscu szóstym w klasyfikacji generalnej. Wierzba i Gutkowski w jeździe konnej uzyskali 283 punkty i do laser runu ruszyli z numerem piątym, ze stratą 8 sekund do miejsca na podium. Jako pierwsza ruszyła Wiktoria, która zbliżyła nasz zespół do czołówki. Łukasz z kolei wyruszył jako czwarty, za Ukraińcem, Litwinem i Szwajcarem. Już po drugim strzelaniu awansował na miejsce trzecie, którego nie oddał do mety. Złoty medal ME w sztafetach zdobyli Ukraińcy.









fot. pentathlon.org.pl