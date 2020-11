Slisz wznowił treningi

Komentarze (4)

Julon - 11 minut temu, *.centertel.pl Przepłacony zawodnik zdecydowanie!!! odpowiedz

albin - 3 godziny temu, *.115.234 Zdrowia, powrotu do formy i obyś zaprzestał wydzierania się na sędziów, bo z tego kartki tylko będą. odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @albin: ... z tym chyba nie będzie problemu bo Martins technikę ma 300% lepszą i nie podaje "tylko do tyłu", więc powinien grać on. odpowiedz

L - 19 minut temu, *.tpnet.pl @oLaf: Moim skromnym zdaniem martins ma kompletnie inne funkcje na boisku a co za tym idzie to jest po prostu inna pozycja. Slisz ma świetne dojscie do zawodnika i odbiór piłki. Oprócz tego dobre długie podanie wieć dla mnie on powidzien grać na "6" jako najbardziej defensywny pomocnik. Z kolei martins to taka "8" która łączy ofensywę z defensywą. Na "10" moim zdaniem dobrze wyglądał ostatnio kapustka i jego bym dał jak o ofensywnego pomocnika. odpowiedz

