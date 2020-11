Karbownik do lata w Legii

Na początku października Michał Karbownik został zawodnikiem Brighton Hove & Albion, ale angielski klub od razu wypożyczył go do Legii do końca sezonu 2020/21. W umowie została zapisana opcja skrócenia wypożyczenia po rundzie jesiennej. Wówczas Anglicy musieliby dopłacić bonusy, ale jak informuje serwis meczyki.pl nie skorzystają z tej opcji i zawodnik pozostanie przy Łazienkowskiej do końca sezonu. - Jesteśmy w stałym kontakcie z Brighton. Klub ma precyzyjny plan na Michała. Cały czas ktoś rozmawia z nim i daje wskazówki, co ma robić. W tym momencie pozostanie w Legii jest najlepszym rozwiązaniem. Michał nabierze jeszcze doświadczenia, ustabilizuje formę i być może zdobędzie drugie mistrzostwo, przebijając w osiągnięciach swojego menedżera - mówi Mariusz Piekarski na łamach meczyki.pl . 19-letni legionista będzie miał więc dodatkowe pół roku na poprawienie przygotowania fizycznego i szlifowanie języka.

Peru123 - 45 minut temu, *.chello.pl Jeżeli Moder poszedł do Brighton za. 12 mln euro, a Karbownik za mniej niż połowę tej sumy, mniej niż Majecki, to Mioduskiego nieźle zfrajerzyli, ale to nie pierwszy i nie ostatni raz odpowiedz

Kibolek - 6 minut temu, *.telefonica.de @Peru123: Przecież MIODUSKI TO LICHWIARZ I OSZUST odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Moze niech go ktos zacznie karmic i naprawde pracowac nad przygotowaniem fizycznym, bo na razie to wyglada jak dziecko miedzy doroslymi - w tej Anglii to sam wiatr go zabije odpowiedz

Za szybko - 3 godziny temu, *.plus.pl Cały ten transfer Karbo jest za szybko. Nie dość, że za marne pieniądze, to jeszcze byle gdzie (Karbo do Anglii? Serio?) i w momencie, gdzie chłopak nawet nie ma nominalnej pozycji na boisku. Ale cóż.. Jak się kompromitujemy z pastuchami w pucharach, to potem trzeba działać w pośpiechu. odpowiedz

Zielarski - 3 godziny temu, *.co.uk @Za szybko: przyzwyczaj się, od kilku lat pomimo pięknych słów poza akademią, budową zaznaczam, nic się kupy nie trzyma Pudel chce ale nie potrafi odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Za szybko: racja, tylko że trzeba było "gasić pożar finansów" po szybciutkim odpadnięciu z e. LE....

Karbo w Anglii to ... porażka, zjedzą go tam : (



Cóż, pozostaje życzyć mu szczęścia. odpowiedz

Jordan - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @Za szybko: Co się martwisz. Wróci jak Borysiuk/Kapustka i drugi raz na nim zarobimy. odpowiedz

Darek - 45 minut temu, *.t-ipconnect.de @Jordan: Masz racje.Pojedzie do Angli zagra 116 minut na sezon.A po 4 latach media będą pisać gwiazda wraca do poskiej ligi.Kapustka jest tego najlepszym przykładem. odpowiedz

Alex Bielany - 28 minut temu, *.chello.pl @oLaf: w sumie to on tez ma swoj rozum, chyba mogl powiedziec, ze tam nie chce isc, a tak odbije sie od sciany, pokiereszuka go, potam lawa, nastepnym krokiem bedzie wypozyczenie gdzies do Ipswich czy innego Coventry, a na koniec w wieku 22-23 lat wroci do nas, bedzie jak z kapusta albo zyro odpowiedz

