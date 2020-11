Żeglarstwo

Załoga Legii w PEŻ 2021, rezerwy powalczą o I ligę

Wtorek, 24 listopada 2020 r. 06:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rekordowa liczba, 43 załóg zgłosiła do rywalizacji w Polskiej Lidze Żeglarskiej w sezonie 2021. Legia Warszawa ma zapewnione miejsce w ekstraklasie, z kolei nasz drugi zespół powalczy o miejsce na jej zapleczu. W PEŻ wystartuje 12 załóg - do pierwszej ligi spadły cztery najsłabsze załogi z zakończonego kilka tygodni temu sezonu, a na ich miejsce awansowały cztery najlepsze ekipy Pierwszej Ligi Żeglarskiej.



Ciekawie zapowiada się rywalizacja drużyn o miejsce w I lidze - powalczą o nie zarówno nowo zgłoszone ekipy, jak również cztery drużyny z sezonu 2020 z ostatnich miejsc w klasyfikacji generalnej. Kwalifikacje do I ligi zaplanowane zostały na 16-18 kwietnia 2021 roku. Weźmie w nich udział druga załoga Legii.



Ekstraklasa w sezonie 2021: YKP Gdynia, Yacht Club Gdańsk, Giżycka Grupa Regatowa, KS AMW Iskra Gdynia, Sztorm Grupa Warszawa, Pogoń Szczecin, Olsztyński Klub Żeglarski, Legia Warszawa, SportVita Ski&Sail Gliwice, Puchar Polski Jachtów Kabinowych, JK Między Żaglami Warszawa, KW Garland Gliwice.



I liga: Albatros Wolin, 77 Racing Gdańsk, Yacht Club Sopot, PŻKS Dżygit Białystok, Yacht Club Gdańsk 2, PG Racing Gdańsk, Odyssey Sailing Club, JK Stoczni Gdańskiej.



Zgłoszone zespoły do kwalifikacji do I ligi: UKS Navigo Sopot, Lasery Zegrze, Legia Warszawa 2, SKŻ Powidz, YKP Bydgoszcz, Grupa Regatowa Powidz, Arka Gdynia, KŻ Szanty Powidz, Ocean Challenge Yacht Club Women Team, UKS Żeglarz Wrocław, Kościański Klub Żeglarski, Etisoft Sailing Club Gliwice, YC Regatta Business Poland Gliwice, KS Marina Niesulice, AZS WAT Warszawa, NCŻ AWFiS Gdańsk, JK Między Żaglami 2, YKP Szczecin, YKP Gdynia 2 Youth Team, Fajni Żeglarze Kraków, Doktorancki KŻ AGH Kraków, Klub Żeglarski Łódź, Odyssey Sailing Club 2.