Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Józef Noji. Sportowiec i patriota

Sobota, 2 stycznia 2021 r. 13:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Bardzo ciekawą książkę na temat wybitnego przedwojennego długodystansowca wydano w 1987 roku w Drezdenku. Miejsce wydania publikacji nie jest przypadkowe. Józef Noji, będący bohaterem publikacji, urodził się w Pęckowie nieznacznie oddalonym od Drezdenka właśnie. W książce napisanej przez Franciszka Grasia poznajemy losy Nojiego od najmłodszych lat. Postać tę, również korzystając z materiałów z tej właśnie publikacji, opisaliśmy tutaj.



Dowiadujemy się sporo o jego rodzinnym domu, wczesnej śmierci ojca (kiedy Józef miał osiem lat), a także początkach pasji do biegania. Pierwsze starty w bardziej lokalnych zawodach pokazały ogromny potencjał drzemiący z chłopcu z Pęckowa, który wkrótce zaczął reprezentować barwy poznańskiego Sokoła. Biegi przełajowe, które były jego pierwszą pasją, zaczął z kolei łączyć z tymi na bieżni na różnych, ale przeważnie długich dystansach. Biegał i 1500 i 3000 metrów, ale jego koronnym dystansem pozostał na zawsze bieg na 5000 metrów.



Noji wojsko odsłużył w rodzinnych stronach, a do Legii trafił parę lat później, trochę z wojskowej sympatii, jak dowiadujemy się z publikacji. "Noji miał słabość do wojska i stąd zainteresował się ofertą warszawskiej Legii. Do zmiany barw klubowych było jednak jeszcze daleko" - pisze Graś w swojej publikacji. W niej poznajemy historię startów na różnych dystansach w zawodach regionalnych, mistrzowskich, jak i międzynarodowych. Wszak Noji pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Berlina, gdzie startował w dwóch konkurencjach - biegu na 10 000 oraz 5000 metrów. Brał również udział w mistrzostwach Europy.



Na krajowym podwórku nie raz był lepszy od Janusza Kusocińskiego na swoim koronnym dystansie. W mistrzostwach Polski regularnie zdobywał złote medale. Rosnąca forma zwiastowała spore szanse na medal w igrzyskach olimpijskich w 1940 roku, które jak wiadomo nie doszły do skutku. Noji po IO w Berlinie zmienił barwy klubowe ze względu na słabą sytuację materialną - lepszą pracę zaoferował mu klub Syrena Warszawa, którego barw bronił do wybuchu II wojny światowej. W niej trakcie został ojcem, ale niestety historia Nojiego zakończyła się tragicznie. Najpierw 19 września 1940 roku został aresztowany, a 15 lutego 1943 roku rozstrzelany w Oświęcimiu.



Tytuł: Józef Noji. Sportowiec i patriota

Autor: Franciszek Graś

Wydawnictwo: Biblioteka Regionalna Gorzowskiego Towarzystwa Kultury

Rok wydania: 1987

Liczba stron: 91



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.