Mecz z Wisłą Kraków 12 grudnia

Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. 16:21 Woytek

Ekstraklasa opublikowała szczegółowy terminarz 13. kolejki. Spotkanie Wisła Kraków - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 12 grudnia o godzinie 20:00.



Terminarz meczów Legii:

25.11. (ŚR) 17:40 Widzew Łódź - Legia Warszawa (PP)

29.11. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice

05.12. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

12.12. (SO) 20:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa



