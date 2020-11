Saganowski odszedł z Legii

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

dodaj

Olomanolo - 5 minut temu, *.com.pl Dziękuję Panie Marku za serducho pozostawione w Legii - loczek pozbywasz się wartościowych ludzi - teraz Leśny tworzy ekipę odpowiedz

lob - 35 minut temu, *.chello.pl Jakie DNA Legii. Na pierwszym miejscu u Sagana zawsze był i będzie ŁKS. I nikt nie ma za to do niego pretensji. Tam wyrósł i się wychował.

Tak mówił w wywiadzie. Takie jest życie trenera. Ciągle na walizkach. Dostał dobrą ofertę i odejdzie do klubu miliardera. Już tam paru "legionistów" jest i na niego czekają. odpowiedz

SEBO(L) - 40 minut temu, *.chello.pl Ku.wa,debil Mioduski zwalnia Sagana,niech jeszcze zatrudni Cześniakowi jego przydupasów z Leszka - Piotra R.,Zbigniewa W.,i Waldemara K.,UPS...przecież już po wyrokach,więc Piotra Reissa,Zbigniewa Wachowicza, i Waldemara Krygera. odpowiedz

S - 42 minuty temu, *.centertel.pl Zadeklarowany ŁKS-iak, ale serca w LEGII zostawił więcej niż nie jeden pseudo kopacz.MARECZKU, SZACUNEK I ZDROWIA. odpowiedz

Polski Lwów - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ten klub traci swoje dna odpowiedz

Kwas70 - 1 godzinę temu, *.oktv.se Powodzenia sagan, loczek robi kolejny blad. odpowiedz

FiroZS - 1 godzinę temu, *.pipex.com Wypróżniamy się z ludzi którzy mają Legijne DNA.



POZDROWIENIA I PIWODZENIA MARKU! odpowiedz

Komórka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czesiek go odstawił jak 711 razy nie odebrał od niego telefonu odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Sagan kiedyś był dla mnie niemal herosem. Zapewne zaproponowano mu niesatysfakcjonujące apanaże. Trudno. Marzy mi się kiedyś powrót Jacka Zielińskiego. Oprócz Pana Brychczego to chyba ostatni Legionista. odpowiedz

Pabllo - 42 minuty temu, *.play-internet.pl @Matt: Przecież Jacek Zieliński pracuje w Legi, jest dyrektorem szkołki Legi i to do czego ma wracać odpowiedz

kuba1979 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Powodzenia!!! Czekamy na powrót. odpowiedz

Corny pdk - 1 godzinę temu, *.telnetropczyce.pl Odszedł ostatni legionista z dawnego pokolenia. Mam nadzieję że Artur Boruc weźmie to w swoje rece. Powodzenia Marunia odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Marek powodzenia. Dozo dobrego zostawiles w Legii odpowiedz

ANTY - MICHNIEWICZ Chórzysta 711 - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Marek Saganowski żegna się z Legią a w zamian mamy gościa który obrażał nasz klub i śpiewał jak to mocno kocha zespół z Posrania....Maro powodzenia i mam nadzieję do zobaczenia w Legii do której wrócisz jak te pseudo działecze Loczek itp....odejdą odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Dziekujemy za wszystko Sagan!

Szkoda ze odchodzi kosztem Michniewicza odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl I kto teraz będzie tortem rzucał..... odpowiedz

MARKUS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl powodzenia odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dzięki Sagan za grę w Legii , za bramki , zaangażowanie i przywiązanie do klubu,mimo że byłeś ŁKS-iakiem...i oni i my to rozumieliśmy...rozumiem nawet żal za rozstanie z Vuko...w kwestii trenerki Legia dała Ci dużo...Sagan w innym klubie nie znaczyłby nigdy tyle -co w Legii...jeśli dołączysz do projektu w Lublinie - to zostawisz dużą rysę na swoim pobycie w naszym klubie.. odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @robochłop: Czemu zostawi rysę?

Że do Leśnego pójdzie? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @robochłop: Kolego, obawiam się że "Sagan" nie myśli takimi kategoriami. Idealiści skończyli się na początku lat 90-tych, teraz większość myśli komercją. Leśniodorski też miał "L" w sercu, do pewnego czasu oczywiście..... odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Robert : dokładnie tak...to tak samo jak by przekreślił to co było pod dowództwem Miodka ....sorry . Legia - to Legia...nie ważne kto akurat dowodzi...jeśli pójdzie do Leśnego to moim zdaniem skreśla to , co sam podkreślał... odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @robochłop : Nie zgadzam się z Tobą. Dobrej nocy. Legia Mistrz! odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl @robochłop:

Ryse to zostawi Loczek skoro od czasów chorzysty jest marginalizowany łatwo zrozumieć że chce sprawdzić się w klubie który ma ambicje gdzie spotka znajomych i będzie miał szansę spróbować sił jako pierwszy trener odpowiedz

robochłop - 59 minut temu, *.tpnet.pl @dino: nie zgadzam się...powtarzam - jeśli to taki wielki fan ŁKS niech idzie tam właśnie...jeśli podąża za Leśnym...to jest zwykłym koniunkturalistą...tyle... odpowiedz

Sputnik 44 - 20 minut temu, *.vectranet.pl @robochłop: akurat Boguś zrobił dla Legii więcej niż pudel. Kibicuję Legii już 30 lat i to był najwspanialszy okres mojej obecności na trybunach. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie jestem zwolennikiem p. Mioduski ego, ale nie demonizowalbym odejścia p. Saganowskiego, no trudno, wybrał swoją drogę i wypada podziękować i życzyć sukcesów. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma lepszego od Marka Saganowskiego! odpowiedz

Trec - 2 godziny temu, *.chello.pl Myślałem że do ŁKS poleci odpowiedz

Lukasz323 - 2 godziny temu, *.plus.pl Dzięki za wszystko Marunia!!!!!! ¡!! odpowiedz

NIE DLA NAS FORMA ZŁA - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trzymaj się Sagan niech moc będzie z Tobą odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.mm.pl Szkoda odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.