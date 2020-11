Z obozu rywala

Widzew przed meczem z Legią

Wtorek, 24 listopada 2020 r. 21:38 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W środę o godzinie 17:30 legioniści rozegrają zaległy pucharowy mecz w Łodzi. Rywalem "Wojskowych" będzie Widzew.



Choć aktualnie łodzianie rywalizują na zapleczu Ekstraklasy, to z Legią mierzyli się stosunkowo niedawno. Nieco ponad rok temu legioniści w ramach 1/16 finału Pucharu Polski pojechali do stolicy województwa łódzkiego. Po pierwszej części spotkania na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, jednak minęło kilka minut drugiej połowy, a warszawiacy prowadzili 2-0. Widzewiacy co prawda wyrównali stan spotkania, ale kropkę nad "i" postawił Igor Lewczuk.







W zeszłym sezonie łodzianie awansowali do I ligi, jednak ten sukces był jak porażka. Początek rozgrywek mieli niezły, jednak podczas rundy wiosennej stali się pośmiewiskiem w całej Polsce. Na 14 spotkań wygrali tylko cztery, a w ostatnich siedmiu tylko raz. Widzewa uratowała nieporadność GKS-u Katowice, który nie dał rady ich dogonić. Pomimo że w ostatniej kolejce nasz najbliższy rywal "niespodziewanie" poległ ze Zniczem Pruszków, to katowiczanie nie dali rady pokonać Resovii Rzeszów. Zamiast fety w Łodzi była zadyma, a śpiewów "Awans jest nasz...!" to "wyp***dalać!". Już następnego dnia posadę trenera stracił Marcin Kaczmarek, a zastąpił go Albańczyk Enkeleid Dobi.



Póki co najbliżsi rywale Legii w I lidze radzą sobie bardzo słabo. Po rozegranych trzynastu meczach z dorobkiem szesnastu oczek zajmują 11. lokatę. Wygrali czterokrotnie, tyle samo razy zremisowali i pięciokrotnie przegrali - bilans daleki od dobrego. Warto dodać, że ostatnie sześć meczów to dwa zwycięstwa, aż trzy remisy oraz jedna porażka w minionej kolejce. Zespół z Łodzi nie sprostał Termalice Bruk-Bet Nieciecza, która wygrała 2-0. Póki co w Pucharze Polski gładko, bo aż 4-0, ograł trzecioligową Unię Skierniewice. Aktualnie najlepszym ligowym strzelcem łodzian jest 37-letni Marcin Robak, który ma na koncie pięć bramek. W klasyfikacji za doświadczonym snajperem znajduje się środkowy pomocnik Patryk Mucha. Piłkarz, który latem trafił do Widzewa, ma na koncie dwa trafienia. Poprzednim pracodawcą Muchy był Górnik Polkowice, czyli zespół który wcześniej trenował aktualny szkoleniowiec widzewiaków.







Obie drużyny mierzyły się ze sobą 77 razy, a legioniści zwycięsko z tych spotkań wychodzili aż 39 razy. 19 razy wygrywali łodzianie i tyle samo razy padał remis. Pojedynki obu ekip sięgają aż po rok 1948, kiedy to pierwszy raz doszło do takiej rywalizacji. Wtedy legioniści w mocno okrojonym składzie wygrali aż 6-0. Więcej o tym spotkaniu przeczytacie klikając tutaj. Patrząc bardziej na ostatnie lata to ciężko szukać zwycięstwa Widzewa. Ostatni raz z Legią wygrali pod koniec sezonu 1999/00. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2, a decydującą bramkę w samej końcówce zdobył Dariusz Gęsior. Seria legionistów bez porażki to aż 20 spotkań!



