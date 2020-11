Komentarze (47)

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Do Trenera: Co robi LEGIA na treningach albo jest ich za malo bo na boisku efektow brak odnosnie gry !!! odpowiedz

ZGL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Taka gra LEGII nie przystoi !!! odpowiedz

Młody - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Drużyna Leszka Pisza wstając bezpośrednio od stołu wbiła by tym dzisiejszym koszulkom z 10 goli i nie 30 lat temu ale dzisiaj! Wstyd ze zakładają L -kę. odpowiedz

Miki55 - 1 godzinę temu, *.chello.pl WYŁCZYŁEM TELEWIZOR. PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU WUŁĄCZYŁEM TTELEWIZOR NA MECZU LEGII, A JESTEM KIBICEM OD SZEŹDZIESIĘCIU LAT. NIE DA SIĘ NA TO PATRZEĆ. PO PROSTU NIE DA SIĘ. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Miki55: Ja wylaczylem w 15 minucie... jak co mecz michniewicza odpowiedz

Dor - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Miki55: Ja oglądałem do końca. odpowiedz

WL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Graja na dowiezienie wyniku ale oby to sie nie zemscilo !! odpowiedz

GL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oby nie bylo dogrywki !! odpowiedz

Miki55 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @GL: Będzie. Przegramy w rzutach karnych. odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mecz na poziomie okręgówki. Nie da się na to patrzeć bez napojów rozgrzewajacych. odpowiedz

Młody - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale ku...a paralitycy! Żenada to mało powiedziane. Kompletne beztalencia, bez umiejętności, pomysłu i zaangażowania. Dno dna. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oczy krwawią... odpowiedz

gLa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl straszna padaka odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl ale padaka co odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO jeszcze minimum jeden gol !! odpowiedz

Diego hasta siempre - 2 godziny temu, *.plus.pl Diego hasta siempre River Plate Buenos Aires Argentyna. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Valencia i Lopes do zmiany. Reszta niewiele lepiej, grają na stojąco. odpowiedz

Super Coach - 2 godziny temu, *.amazonaws.com 45′ Początek drugiej połowy

45′ Zmiana Legia: Joel Valencia Paweł Wszołek

45′ Zmiana Legia: Michał Karbownik Bartosz Slisz odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Posiedzenie, że Valencja zabiera komuś miejsce w składzie jest eufemizmem.

Ten koleś to 5 kolumna... To 12 zawodnik drużyny przeciwnej... odpowiedz

abc - 2 godziny temu, *.plus.pl Lopes ma taki grymas twarzy za każdym razem jakby miał zatwardzenie odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl 0-1 z 3 ligowcem - przeciez to komedia jest - mam nadzieje ze Papszun przyjdzie po sezonie. Drugi sa pinto przyszedl - minimalista... odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl @atmosferic: Ty interesujesz sie trochę polska pilką czy pleciesz tu jakieś androny i swoje nocne marzenia? Papszun przedłużył kontrakt z Rakiwem. odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @Jerry: Interesuje sie doglabnie. Papszun Legii nie odmowi. Ma podobno zapis w kontrakcie ze gdyby Legia sie pytala to moze odejsc. Przeciez on jest fanem Legii od dziecka... Problem moze byc taki ze pudel nie bedzie go chcial i wezmie go Lech i na dlugo lige zdominuje. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.com.pl @atmosferic: " ma pdobno zapis" . Czlowieku, fakty!!! A nie Twoje domnienania i marzenia wynikajace tylko z tego, że Papszun jest kibicem Legii i w/g Ciebie dla tego powinien tu przyjść. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net Gra taka że oczy krwawią Valencia nie ma skali, Kapustka 1 ,Rocha 1,Lopes O,reszta nie wiele lepiej! odpowiedz

Super Coach - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Zmiany,zmiany,zmiany!Valencia?rezerwy!nie Czesiu Pogoń go!to Legia ! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Valencia porażka.Miszta fajnie uruchamia Lopesa szybkim wznowieniem gry ale Lopes nie umie opanować piłki.Rocha kryje na radar.Wieteska traci piłkę przy wyprowadzaniu.Dużo gry w poprzek i do tyłu. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gra valenci to jest skandal. Typowi odkąd przyjechał do Warszawy nie chce się biegać. Trenerzy tego nie widzą do ch..ja??? Dac szanse młodym a nie szrot zagraniczny i to jeszcze wypożyczony promujecie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @L: Ciekawe, czy można skrócić wypożyczenie Valencii. Pieniądze wyrzucone w błoto. Tylko demoralizuje chłopaków. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Poziom meczu mocno wstydliwy. Największe niebezpieczeństwo grozi nam ze strony Valencii i Kapustki. Nieprawdopodobna liczba strat. Rocha też cieniusi. Jak każda ekipa w ekstraklapie, nie mamy ławki. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl 42 minuta a Valencia nie wygrał ani jednego pojedynku . Wszystko traci. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Valencia hahahahaha o ja prdl hahaha odpowiedz

OLechów - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dno i wodorosty, kiszony do rezerw! odpowiedz

nie było lepszego - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Maradona umarł odpowiedz

Yomek - 3 godziny temu, *.chello.pl @nie było lepszego : Świeć Panie nad jego duszą odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @nie było lepszego : i co z tego? Grał w Legii? odpowiedz

Yomek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pusia: tak. Dwukrotnie ???? odpowiedz

Bum - 2 godziny temu, *.virginm.net @nie było lepszego : Jo umarł.... I co? Ćpał całe życie mógł dbać o siebie lepiej. Niech mu ziemia lekką będzie ale co my tu mamy nad nim płakać czy co? Pozdr odpowiedz

nie było lepszego - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Bum: Nigdy nie zrozumiesz romantyzmu piłki nożnej lat 70-80.Teraz tylko kasa,kontrakty i i manekiny jak z playstation odpowiedz

Bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net @nie było lepszego: Czego nie zrozumne? :) JA rozumiem jaki futbol byl kiedys i jak sie zmienil. Wiem kim jest Maradona czlowieku opanuj sie. Legenda i nikt mu tego nie odbierze tylko to ze niestety tez zwykly cpun ktory sie zatracil i zniszczyl to tez jest nie do podwazenia. Kazdy ma wybow mial hajs i chcial cpac to sie wykonczyl. Zobacz Pele sie trzyma bo ma leb na karku... Pozdrawiam odpowiedz

Sss - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gra wietes to obstawiam że Legia wygra bez czystego konta odpowiedz

Legia powinna o niego powalczyć na nowy sezon . - 3 godziny temu, *.com.pl Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa bez dwóch zdań to obecnie najlepszy napastnik w naszej ekstraklasie . Tego typu napastnika nam brakuje . odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.media.pl Wygramy bo wzmocnieni bez Gwilli odpowiedz

CWKSiak - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @1909:

Ale z Wieteską... odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl @1909: ale Valencia jest. odpowiedz

PITER (L) - 4 godziny temu, *.chello.pl http://strims.world/f1/ transmisja odpowiedz

Szymon87 - 4 godziny temu, *.69.47 ej wy też nie widzicie w IPLA tego meczu? odpowiedz

