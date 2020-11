Konferencja pomeczowa

Michniewicz: Cieszy tylko wynik

Środa, 25 listopada 2020 r. 20:04 Wiśnia, źródło: Widzew TV

Czesław Michniewicz (trener Legii): Dobry był tylko wynik, ponieważ jest on dla nas korzystny. Cała reszta jest do poprawy, bo nie zagraliśmy dobrze. Cieszyć może tylko to, że awansowaliśmy.



Spodziewałem się takiej gry ze strony Widzewa. Analizowaliśmy ich grę, wiedzieliśmy, że w taki sposób grali dotychczas w lidze. Dotychczasowa dyspozycja Widzewa bardzo mi się podobała, pomimo tego, że wyniki osiągali różne. Nasi rywali zagrali tak, jak się tego spodziewałem. My natomiast nie zaprezentowaliśmy się z dobrej strony. Pozwalaliśmy Widzewowi na dużo, chociaż w sumie nie stworzyli sobie zbyt wielu dobrych sytuacji. Widzew dobrze utrzymywał się przy piłce i to na pewno mogło się podobać.



Do ostatniej minuty wynik był pewną niewiadomą. Zmiany, których dokonaliśmy były jednak zaplanowane już wcześniej i nie wynikały z takiego, a nie innego rezultatu na boisku. Chcieliśmy, żeby zagrała większość piłkarzy, którzy dzisiaj przyjechali do Łodzi. Wiedzieliśmy, że Michał Karbownik będzie na murawie tylko przez 45 minut, a w drugiej połowie wejdzie Bartosz Slisz. Na zawodników, którzy pojawili się w trakcie meczu, liczymy w niedzielę, dlatego chcieliśmy aby podtrzymali rytm meczowy. Samo spotkanie z naszej perspektywy nie wyglądało jednak dobrze.



Część zawodników i członków sztabu szkoleniowego opowiadało mi o atmosferze, która towarzyszy meczom Legii z Widzewem. Dowiedziałem się mniej więcej tego, jak to wszystko wyglądało przed rokiem. Gdyby kibice byli na stadionie, to na pewno byłoby to z korzyścią dla piłkarzy. Obecność kibiców zmusza ich do większego poświęcenia.