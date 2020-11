Konferencja pomeczowa

Dobi: Graliśmy jak równy z równym

Środa, 25 listopada 2020 r. 20:27 Wiśnia, źródło: Widzew TV

Enkeleid Dobi (trener Widzewa): Mecz można podsumować bardzo krótko - Legia była po prostu od nas lepsza o jednego gola. Nie powinniśmy w tak prosty sposób tracić bramek. Dzisiaj pokazaliśmy się z dobrej strony, chociaż Legia szybko wyszła na prowadzenie. Stworzyliśmy sobie lepsze sytuacje niż Legia. Możemy być dumni z tego, jak się zaprezentowaliśmy.



W ostatnim ligowym meczu przegraliśmy, dlatego dzisiaj mieliśmy szansę dobrze zareagować na tamten niekorzystny wynik. Mierzyliśmy się jednak z mistrzami Polski, a my graliśmy z nimi jak równy z równym. Brakowało nam momentami postawienia tej "kropki nad i" i sfinalizowania akcji dobrą decyzją. Widzieliśmy jednak determinację Widzewa i gdyby było w nas więcej wiary, to na pewno wszystko potoczyłoby się inaczej.



Nie zabrakło nam dużo, żeby awansować. Dzisiaj zagrały ze sobą drużyny, które chciały grać w piłkę. Graliśmy otwarty futbol, nie baliśmy się pomimo tego, że naszym rywalem była Legia. W takich meczach jedna akcja może przesądzić o losach dalszej gry w pucharze. Nasi przeciwnicy byli od nas lepsi o jednego gola, chociaż jeśli chodzi o samą mecz, to graliśmy na podobnym poziomie. Żałować można jedynie, że sytuacji, którą miał Kosakiewicz nie udało się wykorzystać.



Nasz pomysł był taki, żeby grać wysoko, co kosztowało nas dużo zdrowia. Szkoda, że na stadionie nie było kibiców. Gdyby nas wspierali, to cała atmosfera na pewno napędzałaby naszych piłkarzy do jeszcze lepszej gry.