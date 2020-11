Trening

Ostatnie szlify przed Widzewem

Wtorek, 24 listopada 2020 r. 16:57 Woytek

Po meczu z Cracovią piłkarze Legii nie mieli dnia wolnego. W poniedziałek ci, którzy zagrali przez większość spotkania w Krakowie, pracowali na siłowni, a pozostali stawili się na boisku. Od tego tygodnia treningi wznowili Bartosz Slisz, Kacper Skibicki, Radosław Cierzniak, Jose Kante i Joel Valencia. Ten ostatni najprawdopodobniej zagra w środę od pierwszej minuty.



Wtorkowy trening rozpoczął się o godzinie 15 i potrwał nieco ponad godzinę. Trener Czesław Michniewicz podzielił zespół na dwa składy i skupił się na pracy z "Różowymi", którzy najprawdopodobniej wyjdą w pierwszym składzie na spotkanie z Widzewem Łódź.



"Różowi": Miszta - Stolarski, Wieteska, Jędrzejczyk, Luis Rocha - Valencia, Andre Martins, Kapustka Karbownik, Cholewiak - Rafael Lopes



Drugą drużyną stanowili "Niebiescy" w zestawieniu: Juranović, Lewczuk, Astiz, Hołownia - Skibicki, Antolić, Slisz, Ciepiela, Rosołek - Kante



Ponadto w zajęciach uczestniczyli Paweł Wszołek, Tomas Pekhart i Luquinhas, ale pracowali osobno pod okiem Przemysława Małeckiego. Zabrakło natomiast Filipa Mladenovicia i Waleriana Gwilii.



Trening zakończyła seria jedenastek. - Lepiej żeby jutro nie było rzutów karnych. Nie ma komu strzelać, nie ma komu bronić - żartował schodząc z boiska szkoleniowiec. - Słyszałem to! - szybko odpowiedział Cezary Miszta.



Po zajęciach zespół wyruszył do Łodzi, gdzie w środę o godzinie 17:40 zagra z Widzewem Łódź o awans do 1/8 finału Pucharu Polski.



fot. Woytek / Legionisci.com