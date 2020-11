11. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (3)

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Chcemy? To jest was więcej takich mądrali? Odstaw już te dopalacze... odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Chcemy trenera a nie poznańskiego frajera!



To hasło niech nam wszystkim przyświeca na ten weekend, bo gramy kompletną żenadę. Z widzewem wygrana z furą szczęścia, wcześniej z amiką podobnie. Ciekawe jak będzie z Piastem, ale jeśli wymęczymy jakiś remis to będzie dobrze. Czesiek to piąta kolumna, sabotażysta, człowiek łacha w Legii. Wsadzony przez Rutkowskiego do Legii, żeby ją rozsadzić od środka, żeby łach nie miał największego konkurenta w Polsce. A głupi Mioduski dał się na to nabrać. To jest poznański układ Rutkowskich razem z Bońkiem, który też maczał palce we wsadzeniu Cześka do Legii. Ale Legia już nie z takich depresji wychodziła. I teraz też wyjdzie, mówię wam! Zaśpiewajmy razem: Ole ole ole ole nie damy sie! odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawełek: No to rzeczywiście plan Rutkowskiemu wypalił - my wygrywamy a oni sięgają po kolejne słoiczki z wiadomą maścią... Przestań bredzić i wracaj do zdalnej nauki! odpowiedz

