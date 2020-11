Wyniki 11. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (10)

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Miszta na bramke !!!! odpowiedz

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl Akcja i bramka Lubinian na 2:1 w meczu z krakusami rzadkiej urody. odpowiedz

GL - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Czas przelamac zla passe !! odpowiedz

SF - 12 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy od pierwszej do ostatniej minuty ! LEGIA 2-0 Piast !!! "L" ! odpowiedz

syrenka - 28.11.2020 / 22:00, *.orange.pl Czesiu prowadź Legię do Mistrzostwa Polski! Pozdrowienia z Konina!

Biegać po Warszawie z frajerami, którzy mają napisane na szalikach ..dziękuję tato, że nie urodziłem się w Warszawie.....nie pojmuję, no nie jednak pojmuję, jestem już za stary....Każdy Warszawski klub jest mi bliższy niż frajerzy, którzy przez cały rok obrażają...już nawet nie Legię, ale Warszawę...i potem razem 1. sierpnia i 11. listopada ramię w ramię? ......Panie Czesławie niech Pan prowadzi Legię do mistrzostwa! Pozdrawienia z Konina! odpowiedz

SEBO(L) - 27.11.2020 / 16:07, *.centertel.pl Leszek to nawet nie Amica,to Lech Najman... odpowiedz

:) - 27.11.2020 / 09:46, *.chello.pl Chcemy? To jest was więcej takich mądrali? Odstaw już te dopalacze... odpowiedz

Pawełek - 27.11.2020 / 09:26, *.netfala.pl Chcemy trenera a nie poznańskiego frajera!



To hasło niech nam wszystkim przyświeca na ten weekend, bo gramy kompletną żenadę. Z widzewem wygrana z furą szczęścia, wcześniej z amiką podobnie. Ciekawe jak będzie z Piastem, ale jeśli wymęczymy jakiś remis to będzie dobrze. Czesiek to piąta kolumna, sabotażysta, człowiek łacha w Legii. Wsadzony przez Rutkowskiego do Legii, żeby ją rozsadzić od środka, żeby łach nie miał największego konkurenta w Polsce. A głupi Mioduski dał się na to nabrać. To jest poznański układ Rutkowskich razem z Bońkiem, który też maczał palce we wsadzeniu Cześka do Legii. Ale Legia już nie z takich depresji wychodziła. I teraz też wyjdzie, mówię wam! Zaśpiewajmy razem: Ole ole ole ole nie damy sie! odpowiedz

Sputnik 44 - 27.11.2020 / 09:46, *.vectranet.pl @Pawełek: No to rzeczywiście plan Rutkowskiemu wypalił - my wygrywamy a oni sięgają po kolejne słoiczki z wiadomą maścią... Przestań bredzić i wracaj do zdalnej nauki! odpowiedz

Arek - 27.11.2020 / 14:23, *.tpnet.pl @Pawełek: mam wrażenie, że czajnik nie dojechał. Gdzie Ty tam widziałeś furę szczęścia typie? Na resztę wypowiedzi szkoda czasu nawet. odpowiedz

