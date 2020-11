Rezerwy

III liga: Unia Skierniewice 0-2 Legia II Warszawa

Sobota, 28 listopada 2020 r. 14:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki III ligi rozegranym w Skierniewicach Legia II Warszawa wygrała 2-0 z miejscową Unią. W 23. minucie akcję na linii środkowej rozpoczął Mikołaj Kwietniewski. Podał do Oskara Wojtysiaka, który wyłożył piłkę w pole karne do wbiegającego Mateusza Hołowni. Ten zdecydował się na uderzenie z ostrego kąta z ok 11 metrów i wpakował piłkę pod poprzeczkę. W 72. minucie indywidualną akcję lewym skrzydłem przeprowadził Luis Rocha. Portugalczyk uderzył z bardzo ostrego kąta pod poprzeczkę - podobnie jak Hołownia, tylko pozycja była jeszcze trudniejsza.





Po 17 rozegranych meczach drużyna prowadzona przez Tomasza Sokołowskiego ma na swoim koncie 30 punktów. Ostatni mecz tej jesieni "Wojskowi" rozegrają 5 grudnia o godzinie 13:00 w Białej Piskiej.



Unia Skierniewice 0-2 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 23' Mateusz Hołownia

0-2 - 72' Luis Rocha



Legia II: 1. Kacper Tobiasz - 16. Patryk Konik, 4. Ariel Mosór (46' 5. Jehor Macenko), 3. Inaki Astiz, 23. Luis Rocha - 7. Oskar Wojtysiak (46' 14. Kacper Skibicki), 6. Jakub Kisiel, 24. Kamil Kurowski, 11. Bartłomiej Ciepiela (88' 8. Aleksander Waniek), 2. Mateusz Hołownia - 21. Mikołaj Kwietniewski (69' 25. Damian Warchoł)



Rezerwa: 12. Jakub Kowynia, 19. Nikodem Niski







