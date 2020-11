Muzyk przejdzie zabieg

Wtorek, 24 listopada 2020 r. 14:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od ok. 2 miesięcy Wojciech Muzyk nie uczestniczy w treningach pierwszej drużyny. Zawodnik ma problemy z plecami i okazuje się, że będzie musiał przejść operację na kręgosłup.





- Sytuacja Wojtka Muzyka jest bardzo złożona. Musi przejść operację. Miała odbyć się wcześniej, ale przez koronawirusa została odwołana. Nie jest to łatwe ani dla niego, ani dla nas. Zabieg zawsze powoduje, że rehaiblitacja musi potrwać. Mam nadzieję, że wszytko będzie dobrze i szybko wróci do nas, ale musimy jeszcze poczekać - powiedział Czesław Michniewicz.