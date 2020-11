Zmarł Robert Kraska

12 listopada zmarł były zawodnik sekcji żużlowej Legii Warszawa, Czesław Robert Kraska. W latach 1959-60 zawodnik reprezentował barwy naszego klubu, zanim legijna sekcja została przeniesiona do Gdańska (po połączeniu z LPŻ Neptunem, który później zaczął funkcjonować jako GKS Wybrzeże). W 1959 roku Legia, z Kraską w składzie, zdobyła brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski. W kolejnym sezonie, w barwach Legii Gdańsk wywalczył srebrny medal DMP. W barwach Wybrzeża, urodzony 7 kwietnia 1937 roku zawodnik występował do końca sezonu 1965. Zanim trafił do Legii, reprezentował barwy Śląska Świętochłowice. Pogrzeb odbędzie się 25.11.2020 r. w Grójcu.

LegiaWarszawa - 1 godzinę temu, *.com.pl Jak to dobrze przeżyć życie i być dobrym człowiekiem. odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Legijny żużel - tę sekcję należy reaktywować w pierwszej kolejności! odpowiedz

Orti - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @ding: Gdzie i kto będzie tam jeździł ? odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.chello.pl @Orti: jak to gdzie? Tam gdzie pudel stworzył wielkie centrum piłkarskie. Jak mu nie idzie w piłce to zrobi wokół boisk tor żużlowy, a co nie może? odpowiedz

NAR. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @ding: Były próby w latach 80-tych , ale nic z tego nie wyszło.

Żużel w W-wie nie wypali , ale piłka ręczna na poziomie VIVE , PSG ,........jak najbardziej tak. odpowiedz

