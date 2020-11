Robak: Będziemy walczyć do ostatniej minuty

Środa, 25 listopada 2020 r.

- Legia to na pewno ciężki przeciwnik, który obecnie jest liderem ekstraklasy. Chcemy zagrać dobre spotkanie, a nasze umiejętności zweryfikuje boisko. Legia to potężna firma, ma dobrych zawodników, ale my nie jesteśmy na straconej pozycji. Trzeba wyjść na murawę i dać z siebie maksa - mówi przed meczem 1/16 finału Pucharu Polski kapitan Widzewa Łódź, Marcin Robak.



- Przed tak ważnym starciem, jak rywalizacja z Legią, fajnie byłoby wygrać mecz ligowy, by zwiększyć swoją pewność siebie, ale tak się nie stało i nastroje nie są najlepsze. Przed nami jednak idealna okazja, by pokazać się z dobrej strony na tle wymagającego przeciwnika. Mam nadzieję, że każdy z nas wzniesie się na wyżyny swoich umiejętności, bo tylko wtedy możemy myśleć o dobrym wyniku.



- Ciężko powiedzieć, co nas czeka. Zarówno w naszym zespole, jak i w Legii dużo się pozmieniało, są nowi trenerzy, dlatego myślę, że czeka nas zupełnie inny mecz. Każde pucharowe spotkanie pisze nową historię, ale mam nadzieję, że środowy występ potoczy się dla nas dobrze. Legia jest faworytem, ale nam nie pozostaje nic innego, jak dać z siebie wszystko na boisku. Będziemy walczyć do ostatniej minuty.