Koszykówka

Legia organizuje międzynarodowy turniej

Środa, 25 listopada 2020 r. 14:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja koszykówki Legii Warszawa w najbliższy weekend zorganizuje międzynarodowy turniej pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. Legioniści wykorzystają w ten sposób przerwę na mecze reprezentacji, by rozegrać dwa wartościowe spotkania. W zawodach wezmą udział dwie drużyny z Czech - BK NH Ostrawa oraz BK JIP Pardubice, jak również grający w EBL, Stal Ostrów Wielkopolski.



W sobotę nasz zespół zmierzy się o godzinie 20:30 z BK JIP Pardubice. Wcześniej Stal zmierzy się z drużyną z Ostrawy. Na niedzielę zaplanowano spotkania o trzecie miejsce oraz finał. Wiadomo, że niedzielny mecz z udziałem Legii rozpocznie się o godzinie 17:30, z kolei pierwsze spotkanie tego dnia o 14:30. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40, bez udziału publiczności. Wszystkie spotkania Międzynarodowego Turnieju o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu (Polsat Sport Extra i Polsat Sport News) oraz na platformie IPLA.TV.



- Rywalizacja na arenie międzynarodowej jest dla nas bardzo ważna. W minionym sezonie zagraliśmy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów FIBA oraz wystąpiliśmy w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Co roku chcielibyśmy próbować swoich sił w walce z drużynami spoza naszego kraju, by stale podnosić poziom naszej organizacji, zbierać kolejne doświadczenia i stawać się coraz mocniejsza drużyną. Bardzo się cieszymy, że iż mimo trudności związanych z trwającą pandemią międzynarodowy turniej koszykówki zagości w stolicy. Już za kilka dni drużyny z Polski i Czech powalczą o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy, co oznacza dwa dni pełne sportowych emocji i rywalizacji na wysokim poziomie, których już nie możemy się doczekać - powiedział Robert Chabelski, prezes koszykarskiej Legii.



Harmonogram turnieju:

28.11 (SO) g. 17:30 NH BK Ostrawa - Stal Ostrów Wielkopolski

28.11 (SO) g. 20:30 Legia Warszawa - BK JIP Pardubice

29.11 (ND) g. 14:30 mecz o 3. miejsce/finał

29.11 (ND) g. 17:30 mecz o 3. miejsce/finał - spotkanie z udziałem Legii Warszawa