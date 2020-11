Stolarski: Najważniejsze, że awansowaliśmy

Czwartek, 26 listopada 2020 r. 08:15 Mishka, źródło: Polsat Sport

- Nie ma co ukrywać - nie zagraliśmy tak, jak byśmy chcieli. Nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Najważniejsze jednak, że udało nam się przejść do kolejnej rundy. Taki był nasz cel i go osiągnęliśmy. Każdy kto gra przeciwko Legii, stawia trudne warunki. Nie było to łatwe spotkanie - powiedział po meczu z Widzewem Łódź Paweł Stolarski.



- Musimy porozmawiać o tym, co się wydarzyło, bo mieliśmy sporo sytuacji, które mogły się zakończyć bramką, ale brakowało ostatniego podania.



- Cieszę się, że otrzymałem od trenera szansę na grę, bo minuty na boisku są dla mnie bardzo ważne. Staram się wykorzystać tę szansę w 100% i dać trenerowi sygnał, że jestem gotowy do gry.