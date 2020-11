Wszołek i Wieteska: Nie był to piękny mecz

Paweł Wszołek: Nie był to piękny mecz. Wiedzieliśmy, że będzie ciężki, ale pomogła nam szybko strzelona bramka. Później kontrolowaliśmy grę, chociaż sama gra nie wyglądała obiecująco. Najważniejszy w Pucharze Polski jest awans. Stać nas na lepszą grę, ale trzeba szanować każdy wynik na zero z tyłu, więc należy też szukać pozytywów. Mateusz Wieteska: Przyjechaliśmy tu po awans i wykonaliśmy zadanie. Może gra nie była najlepsza w naszym wykonaniu, ale liczy się to, że awansowaliśmy do następnej rundy.

Artec - 7 minut temu, *.192.90 Ku.wa ludzie jestescie zawodowymi piłkarzami podobno lubicie to co robicie to odpowiedzcie mi do kur.y nędzy jak mozna tak grać w piłkę? żeby nie umieć wymienić 5 celnych podań między sobą i pałować cały czas tą piłke w pole karne. Nie dziwcie się że przyjeżdzają pasterze z Karabachu i mamy pogrom odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Wszołek weź się do roboty! Byłeś najgorszy na boisku. odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.metrointernet.pl Sadzac po wypowiedziach to ambicja oni nie grzesza. odpowiedz

Szczota - 4 godziny temu, *.plus.pl Gdyby kibice byli na satadionie to mogłoby się skończyć dla nas dużo gorzej. Mecz do zapomnienia. odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Szczota: a Wietes do wyje(sprzedania) bania... odpowiedz

