Z obozu rywala

Piast przed meczem z Legią

Sobota, 28 listopada 2020 r. 15:40 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 legioniści zmierzą się z przedostatnią drużyną w tabeli, Piastem Gliwice.



Gliwiczanie sezon rozpoczęli bardzo słabo. W lidze na pierwsze zwycięstwo czekali aż do 9. kolejki, kiedy to ograli 2-1 Górnika Zabrze. Wcześniej Piast mecze przegrywał i tylko dwa spotkania zremisował. Podopieczni Waldemara Fornalika jednak od trzech kolejek nie przegrali, dzięki czemu wyprzedzili w tabeli Stal Mielec. Aktualnie mają na swoim koncie osiem oczek, ale różnice punktowe są tak niewielkie, że nawet po jednym zwycięstwie mogą dogonić Lecha Poznań, który zajmuje 10. miejsce w tabeli. "Piastunki" na swoim koncie mają tylko dziewięć goli, mniej ma jedynie Warta Poznań, która strzeliła ich osiem. Dodatkowo stracili ich 15, co jest przeciętnym wynikiem. Najlepszym strzelcem gliwiczan w lidze jest były legionista Michał Żyro, który ma na swoim koncie trzy trafienia. Żyro do Piasta trafił minionego lata i zdobył już więcej bramek niż w barwach Korony Kielce. Dwa gole w lidze strzelił Jakub Świerczok, który wydawał się być bardzo ciekawym ruchem transferowym. Snajper został wypożyczony z bułgarskiego Łudogorca Razgrad. Zimą 2020 były próby sprowadzenia go do Legii, jednak ostatecznie pół roku później trafił do Gliwic. W ostatnich dwóch kolejkach pokonał bramkarzy Górnika Zabrze i Lechii Gdańsk.







Na początku sezonu Piast rywalizował w kwalifikacjach do Ligi Europy. Zaczęli nieźle, gdyż niespodziewanie na wyjeździe ograli białoruskie Dynamo Mińsk, a później z problemami wyeliminowali austriacki Hartberg. Ich europejski sen zakończyła duńska FC Kopenhaga. W Pucharze Polski w pierwszej rundzie pewnie, bo aż 4-0 ograli Resovię Rzeszów i wciąż czekają na rozegranie kolejnego spotkania ze Stalą Mielec.



Kilku ważnych zawodników opuściło zespół Piasta, jednak nie mowy o wielkiej rewolucji kadrowej. Z pewnością stratą było odejście Jorge Félixa. Hiszpan po dwóch latach gry w Polsce przeniósł się do tureckiego Sivassporu. W koszulce gliwiczan nie zobaczymy już również Toma Hateleya, który wyjechał do cypryjskiego AEK-u Larnaka oraz Urosa Koruna, który odszedł do słoweńskiej NK Olimpiji Ljubljana.







Legia mierzyła się z Piastem 25 razy, z czego wygrała 14 razy. Piast lepszy okazał się pięciokrotnie, a sześć razy padł remis. W ostatnich latach "Piastunki" są bardzo niewygodnym rywalem dla warszawiaków. Minione cztery potyczki to aż trzy zwycięstwa gliwiczan oraz jeden remis. Wcześniej Piast nie był w stanie postawić się legionistom, jednak ostatnio dwukrotnie zwyciężał w stolicy.