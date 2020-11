Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)Łomża(L) - 10 minut temu, *.vectranet.pl Nie popieram tej minuty ciszy. Nic go z Polską nie łączyło. Do tego bardzo kontrowersyjna postać. Nie takie postacie powinny być promowane.

Mimo to, życzę mu oczywiście, by dostąpił laski zbawienia. odpowiedz

dino - 7 minut temu, *.vtelecom.pl @(L)Łomża(L):

Dokładnie żeby jeszcze miał jakieś mega zasługi za wolontariat w piłce czy coś narkoman który świetnie grał w piłkę do końca dumny ze oszukał w ćwierćfinale mundialu Anglię odpowiedz

Junior - 15 minut temu, *.chello.pl Minuta ciszy dla narkomana? Sport to zdrowie!!! odpowiedz

Szczęściarz - 53 minuty temu, *.plus.pl Już bez przesady, gość się zaćpał i był powiązany z mafią, takie rzeczy chcecie promować? odpowiedz

Walerek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Czym się różni uroczysta minuta ciszy od minuty ciszy? odpowiedz

Robert - 10 minut temu, *.centertel.pl @Walerek: Tym, że podczas uroczystej minuty ciszy jest bardziej uroczyście!:)

Teraz poważnie - umarł człowiek, wybitny talent piłkarski, kondolencje dla rodziny itd.

Ciekawe jakie są kryteria w PZPN - kto może liczyć na minutę ciszy, jakie są widełki.

Nie oczekuję od Was odpowiedzi:)

Legia Mistrz! odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawe ilu piłkarzy ekstraklasy widziało Maradonę na boisku (choćby w TV)? odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.55.60 @ding: policzylem. Czternastu. odpowiedz

hmm - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jasio: dziwne.. mi wyszło, że 12. odpowiedz

kwazimodo z Choto - 32 minuty temu, *.tpnet.pl @hmm: zatrzymajcie tę karuzelę śmiechu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.