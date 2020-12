2-3.12: Rozkład jazdy

Dzisiaj I i II ligowe spotkania rozegrają Radomiak, Olimpia i Zagłębie. Z kolei II-ligowe rezerwy koszykarskiej Legii czeka wyjazdowe spotkanie w Bielsku Podlaskim. Podopieczni Krzysztofa Szablowskiego zagrają ponownie bez graczy trenujących na co dzień z pierwszym zespołem. W czwartek na bocznym boisku przy Ł3, mecze sparingowe rozegrają dwie nasze drużyny młodzieżowe. Rozkład jazdy: 02.12 g. 12:00 Resovia - Radomiak Radom 02.12 g. 12:00 Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 02.12 g. 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Puszcza Niepołomice 02.12 g. 19:30 Tur Bielsk Podlaski - Legia II Warszawa [kosz] Młodzież: 03.12 g. 15:30 Legia U14 - UKS Varsovia U14 [ul. Łazienkowska 3] 03.12 g. 17:00 Legia U11 - UKS Varsovia U12 [ul. Łazienkowska 3]

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adam - 1 godzinę temu, *.52.53 Resovia Radomiak je za týden odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 2-0 Puszcza N. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Skra Cz. 2-2 Olimpia E. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Resovia Rz. 2-2 Radomiak R. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.