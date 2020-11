Wcześniejszy powrót Ekstraklasy

Przegląd Sportowy poinformował, że rada nadzorcza Ekstraklasy SA po zapoznaniu się opiniami klubów zwróci się do zarządu PZPN o zmianę harmonogramu rozgrywek. Dzięki temu wiosenna część sezonu rozpocznie się w weekend 29–31 stycznia zamiast 5–7 lutego 2021 roku. Kluby miały do wyboru terminy 22-24 stycznia, 29-31 stycznia i 5-7 lutego. Większość opowiedziała się za środkową datą, a rada nadzorcza Ekstraklasy SA przychyliła się do zdania większości. Zmiany musi jeszcze zatwierdzić w grudniu zarządu PZPN.

Rafał - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedyś gdy zaczynali grać w połowie lutego, zapytałem nieco podstępnie: a dlaczego nie w styczniu, kurde?

Niestety, moja wizja się sprawdziła i będą grali w środku zimy.

Na ch.. nam w takim razie ta cała przerwa letnia, gdy jest ciepło, miło, fajnie i aż się chce popatrzeć na piłkę, a widać jedynie zraszacze do traw? odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.207.27 A dlaczego niby nie mają grać w styczniu? Kibiców i tak nie wpuszczą jeszcze na trybuny, a nasze supermeny przy tych lekko minusowych temperaturach mogą nawet nabrać większego wigoru. Zresztą , ze dwie kolejki i już się zrobi lekkie ciepełko. Chyba nikt nie chce żeby chłopaczyska mieli grać przy + 20 i gotować się po 15- 20 minutach?

Co tu jakaś Brazylia czy inna Hiszpania lub Włochy? Tam niech tyrają w upale. W końcu dlatego też tam mają dodatek w postaci większych dzieńg za robotę w warunkach szkodliwych. Brawo Ekstraklasa! odpowiedz

(L)Łomża(L) - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Już widzę te granie na przełomie stycznia i lutego przy -20 st. C w Białymstoku czy -15 w Mielcu ;-) odpowiedz

dino - 7 godzin temu, *.vtelecom.pl @(L)Łomża(L):

a kiedy ostatnio miałeś takie temperatury, chyba 3 lata temu odpowiedz

(L)Łomża(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @dino: Co nie znaczy, że może ich być w lutym przyszłego roku. odpowiedz

(L)Łomża(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @dino: Na koniec lutego 2018 roku miałeś w Białymstoku po -15 st. C. Dane historyczne są do sprawdzenia. odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @(L)Łomża(L): W Biedastoku to nawet -30 fawrenhajta może być faken. Przecież ro pod kołem zabiegunkowym. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 8 godzin temu, *.plus.pl Zdecydowane "NIE" dla tak szybkiego powrotu do grania. 5 tygodni to za mały okres czasu na regenerację po morderczej rundzie jesiennej. Piłkarze powinni mieć dłuższy okres odpoczynku, przynajmniej do połowy marca by nie osiągnąć regresu umiejętności piłkarskich(zwłaszcza techniki i szybkości). Mam nadzieję, że w PZPNie znają się na rzeczy i nie pójdą na te dziwne zachcianki rady nadzorczej Ekstraklasy. odpowiedz

Biała Łapa - 7 godzin temu, *.chello.pl @koneser polskiej piłki klubowej: pójdę dalej: zdecydowane "3xNIE" dla tego dziwactwa terminarzowego. Przecież, to jawne okradanie futbolowych galerników z zasłużonego zimowego urlopu. Ale się porobiło... odpowiedz

jo - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @koneser polskiej piłki klubowej: mordercza chyba tylko dla kibica... Większość z nas oglądając te męczarnie krwawiła z oczu, pluła gryzionym piachem... 99% polskich klubów nie gra w pucharach więc jak oni mieli się zmęczyć. Najbardziej bsie zmęczą bw Święta żrąc pirogi i karpie. odpowiedz

