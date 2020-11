Młodzież: Legia U14 3-1 STF Champion 06/7

W czwartek Legia U14 rozegrała sparing z STF Champion Warszawa. Goście mieli szansę na objęcie prowadzenia, ale karnego obronił Ostrowski. Przed przerwą gola dla Legii zdobył Kraska. Wkrótce po przerwie wyrównał Molenda, ale legioniści odpowiedzieli golami Różańskiego i Gieroby. Legioniści byli częściej przy piłce i odnieśli zasłużone zwycięstwo 3-1, ale goście pokazali się z całkiem dobrej strony. Sparing: Legia U14 (07) 3-1 (1-0) STF Champion Warszawa 06/7 1-0 32 min. Konrad Kraska (as. Dawid Foks) 1-1 46 min. Jan Molenda (dobitka) 2-1 60 min. Mateusz Różański (dobitka strzału Stanisława Gieroby) 3-1 62 min. Stanisław Gieroba (as. Aleks Płoszka) Strzały (celne): Legia 13 (8) - Champion 11 (7) Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Sebastian Baranowski, Szymon Chojecki, Jan Leszczyński, Michał Reterski, Michał Korba, Konrad Kraska, Igor busz, Leon Falecki, Mateusz Różański, Kuba Nawrocki, Kuba Solecki, Maciej Jeleński, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko

