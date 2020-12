W meczu 15. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w Stargardzie Legia Warszawa wygrała 70-60 z Kingiem Szczecin. W połowie sezonu zasadniczego legioniści są wiceliderem z dorobkiem 12 zwycięstw i tylko 3 porażek. Lepszy jest jedynie Zastal Zielona Góra (13 wygranych, 1 przegrana). W pierwszej połowie żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć bezpiecznej przewagi. Pierwsza kwarta zakończyła się dwupunktowym prowadzeniem szczecinian (20-18). Na początku drugiej King odskoczył na 6 punktów, ale legioniści szybko odrobili straty i sami wyszli na trzypunktowe prowadzenie. Po dwudziestu minutach gry na tablicy widniał wynik 37-36 dla Kinga. Trzecią odsłonę lepiej rozpoczęli podopieczni Wojciecha Kamińskiego, którzy w 5 minut osiągnęli pięciopunktową przewagę (46-41) i utrzymali ją do końcowej syreny tej partii. Ostatnie 10 minut przebiegło pod kontrolą legionistów, którzy ostatecznie pokonali gospodarzy dziesięcioma punktami. W zespole gości od początku wystąpił pozyskany trzy dni wcześniej ze Startu Lublin Lester Medford Jr i zaprezentował się z dobrej strony notując 16 punktów i 7 zbiórek. Najwięcej punktów zdobył Nikolas Neal - 20. Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają za tydzień w niedzielę o godzinie 17:35 w Radomiu. PLK: King Szczecin 60-70 Legia Warszawa Kwarty: 20-18, 17-18, 11-17, 12-17 King Szczecin [punkty, za trzy] 9 D. Wilczek 11 (2) 6. M. Zębski 9 (1) 55. J. Schenk 8 2. C. Melvin 6 (1) 16. A. Łapeta 6 --- 17. M. Fakuade 10 5. D. Ware 6 0. T. Davis 4 15. M. Bartosz 0 3. J. Kobel - 25. M. Adamkiewicz - Legia Warszawa [punkty, za trzy] 8. L. Medford Jr 16 (3) 24. J. Morris 15 91. D. Wyka 9 31. G. Kamiński 3 (1) 14. G. Kulka 2 --- 5. N. Neal 20 15. A. Linowski 3 (1) 99. J. Sadowski 2 3. J. Karolak 0 84. P. Kuźkow 0 Komisarz: A. Zagrodnik Sędziowie: Ł. Jankowski, Ł. Andrzejewski, T. Langowski Mecz bez udziału publiczności.

ElCiapas - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nasz niesamowity Trener znowu to wszystko pięknie poukładał. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo. Po słabej 1 kwarcie gdzie nie było gry zespołowej później dużo lepiej. odpowiedz

