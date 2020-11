Wyniki legionistów w turnieju Nadziei Olimpijskich

Ośmioro zawodników sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii Warszawa, brało udział w Turnieju Nadziei Olimpijskich, który odbywał się w Spale. Michalina Wierzba zajęła miejsce czwarte w rywalizacji do lat 19. Pola Wolska w rywalizacji do lat 17 również zajęła pierwsze miejsce za podium. W Mistrzostwach Polski U-19 w sztafetach mix, najwyżej sklasyfikowana została Pola Wolska wraz z Adamem Pierzchałą - na miejscu siódmym. Wyniki legionistów: Nadzieje Olimpijskie U-17: 4. Pola Wolska, 14. Katarzyna Dębska, 20. Aleksandra Kazubska, 23. Hanna Matusik Nadzieje Olimpijskie U-17: 15. Łukasz Nowik, 18. Igor Radomyski Nadzieje Olimpijskie U-19: 4. Michalina Wierzba, 8. Maja Biernacka, 11. Pola Wolska Nadzieje Olimpijskie U-17, sztafety mix: 4. Katarzyna Dębska, Tomasz Dudziński, 6. Nadia Marcinkowska, Igor Radomyski, 8. Aleksandra Kazubska, Adam Machaj, 10. Hanna Pawlikowska, Łukasz Nowik MP U-19, sztafety mix: 7. Pola Wolska, Adam Pierzchała, 12. Maja Biernacka, Hubert Skibiak, 13. Michalina Wierzba, Kajetan Gontowiuk

