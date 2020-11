Fornalik: Każdy mecz jest inny

Piątek, 27 listopada 2020 r. 13:17 źródło: Piast Gliwice

- Jedziemy na boisko mistrza Polski i głównego kandydata do tytułu, ale po tych dwóch dobrych w naszym wykonaniu spotkaniach, będziemy chcieli podtrzymać swoją dyspozycję - mówi przed niedzielnym spotkaniem trener Piasta Gliwice, Waldemar Fornalik.



- Na pewno zwycięstwa budują, szczególnie że zostały osiągnięte w dobrym stylu z wymagającymi przeciwnikami. To potwierdza, że drużyna wróciła na właściwe tory. Wcześniej były mecze, w których również graliśmy dobrze, ale nie wygrywaliśmy. Jestem jednak przekonany, że ten etap jest już za nami. Natomiast każdy następny mecz jest inny.



- Legia u siebie będzie grała z drużyną, z którą nie najlepiej się jej się ostatnio powodziło. To już jest jednak za nami oraz za Legią. Teraz będą kolejne nowe i inne spotkania. W zespole rywali zmienił się trener, a także taktyka zespołu, dlatego trzeba być przygotowanym na ten konkretny mecz, nie patrząc na to, co się kiedyś wydarzyło