Amp futbol

Legia mistrzem Polski!

Sobota, 28 listopada 2020 r. 15:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii dzisiaj w Poznaniu zapewnili sobie pierwsze w historii naszej sekcji mistrzostwo Polski! Zawodnicy Legii najpierw o godzinie 11 pewnie pokonali 3-0 drużynę Warty Poznań. Następnie 4-1 ograli ustępującego mistrza TSP Kuloodporni Bielsko-Biała.



Legia przed turniejem w Poznaniu przegrała tylko jedno spotkanie i zanotowała 11 zwycięstw. Tytuł mistrza Polski Amp Futbol Ekstraklasy w sezonie 2020 zapewnia naszej drużynie start w rozgrywkach Ligi Mistrzów w roku 2021 - będzie to drugi udział Legii w tych rozgrywkach.



W niedzielę nasi amp futboliści zagrają jeszcze dwa spotkania na zakończenie sezonu - z Widzewem o 10:15 oraz Wisłą Kraków (do niedawna Husarią) o 14:30. Oba mecze można zobaczyć w TVP Sport.



W pierwszym spotkaniu legioniści wyszli na prowadzenie w ósmej minucie spotkania za sprawą Kuby Kożucha. Ten sam zawodnik na pięć minut przed końcem meczu, po podaniu wzdłuż bramki Jurija Susza, podwyższył na 2-0. Wynik meczu nasi zawodnicy ustalili w doliczonym czasie gry, podwyższając na 3-0.



W meczu z Podbeskidziem, legioniści wyszli na prowadzenie po bramce z rzutu wolnego w 14. minucie spotkania, którą zdobył Jakub Kożuch. Nasi zawodnicy jeszcze przed przerwą podwyższyli na 3-0 - najpierw gola zdobył w 19. minucie Jurij Susz po podaniu Jakuba Kożucha. Tuż przed końcem pierwszej części spotkania, gola strzałem z lewej strony pola karnego zdobył Anatolij Miedwiediuk. Przy stanie 3-0, ale jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy, czerwoną kartką, za faul przed polem karnym, ukarany został zawodnik TSP, Rafał Bieńkowski. Zaledwie 18 sekund po wznowieniu gry w drugiej połowie, legioniści zdobyli bramkę na 4-0. Podanie z lewej strony Jakuba Kożucha (9 asysta w obecnym sezonie!), silnym i precyzyjnym strzałem wykończył Bartosz Łastowski (14 gol tego piłkarza dla Legii). Wynik meczu na 4-1 ustalili gracze Podbeskidzia w 39. minucie spotkania za sprawą Krzysztofa Wrony.



Warta Poznań 0-3 (0-1) Legia Warszawa

0-1 8 min. Jakub Kożuch

0-2 35 min. Jakub Kożuch (as. Jurij Susz)

0-3 40 min.



Legia Warszawa 4-0 (3-0) TSP Podbeskidzie Bielsko-Biała

1-0 14 min. Jakub Kożuch (z rzutu wolnego)

2-0 19 min. Jurij Susz (as. Jakub Kożuch)

3-0 20 min. Anatolij Miedwiediuk

4-0 21 min. Bartosz Łastowski (as. Jakub Kożuch)

4-1 Krzysztof Wrona



czerwona kartka: Rafał Bieńkowski (TSP, 20. min.)