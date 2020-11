Brąz Klepackiej na ME RS:X

Zofia Klepacka zdobyła brązowy medal na ostatnich w historii windsurfingowych Mistrzostwach Europy w klasie RS:X, które dziś zakończyły się w portugalskiej Vilamourze. Legionistka po czterech dniach Mistrzostw i trzech dniach wyścigów (wczoraj nie doszedł do skutku żadnej z nich), plasowała się na miejscu trzecim i trzecią pozycję obroniła po dzisiejszym medal race. Legionistka poszczególne wyścigi kończyła na miejscach 7, 2, 2, 5, 7, 3, 5, (32), 1. Klepacka ma zapewniony start w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w klasie RS:X - ostatnich w tej właśnie klasie.

