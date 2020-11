Komentarze (33)

1909 - 4 minuty temu, *.media.pl W VARszavie Karny nie możliwe nie istnieje mamy to!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 minut temu, *.orange.pl Do teraz myślałem, że Tomasz jest lewonożny, bo tą nogą strzela z dystansu, a on karnego z prawej wbił jak Dembele. odpowiedz

Felek - 11 minut temu, *.vectranet.pl Gdzie jest trener a nie frajer? odpowiedz

Wolfik - 14 minut temu, *.mm.pl Ten mecz powinien być zamknięty po pierwszych 45 minutach. Ale jesteśmy nieskuteczni i będziemy się męczyć do końca. oby zwycięsko bo te dziwolągi z Gliwic nic nie grają odpowiedz

Autor - 26 minut temu, *.235.33 Pekhart to komedia ... Co to za napastnik ? Zamiast strzelać to podaje... Bramka na 1-1 to jego zasługa bo powinno być 2-0! On tylko by główkować chciał do niczego więcej się nie nadaje. Mam nadzieję na zmianę napastnika na drugą połowę!! Nam potrzeba odważnego napastnika pewnego siebie jak Nikolic chociażby. odpowiedz

wtf - 28 minut temu, *.chello.pl Ciekawe kiedy nasi pomocnicy zorientują się,że Pekhartowi trzeba podawać do nogi a nie na dobieg?Jak widać pół roku to za mało dla imbecyli. odpowiedz

Po(L)ubiony - 30 minut temu, *.chello.pl Oczywiście, faulu Czerwińskiego na Pekharcie nie widział ani Frankowski, ani Gil na VAR-rze. Martins dostał żółtą po jednym faulu, Piastowi wolno więcej. W drugiej połowie muszą mocno przycisnąć, bo Fornalik ma farta i sędziego po swojej stronie. odpowiedz

Won - 31 minut temu, *.virginm.net Jędza przy golu to chyba nie bardzo wiedział gdzie jest.Następny kandydat na ławę,co mecz to gorzej. odpowiedz

Mietek - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Jędza już tradycyjnie musi coś spier...lić! odpowiedz

Rambo - 32 minuty temu, *.chello.pl Roztyty Boruc nawet nie oderwał się od ziemi, mamy parodyste nie bramkarza odpowiedz

Rambo 2 - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @Rambo: żaden bramkarz na świecie by tego nie obronił ps mniej koksu więcej myślenia przewietrzyć musisz banie baranie odpowiedz

..... - 6 minut temu, *.chello.pl @Rambo: Ograniczony umysłowo Rambo nawet nie jest w stanie nic mądrego powiedzieć, mamy parodyste nie kibica odpowiedz

Darek - 33 minuty temu, *.t-ipconnect.de Kapitan daje se skakać po głowie we własnym polu karnym.Boruc wyrzucił z ręki piłkę w 39 minucie na 25 metr prosto pod nogi piłkarza z Gliwic.Czy on w kazdym meczu musi oddawać piłkę przeciwnikowi? odpowiedz

Jaro - 33 minuty temu, *.com.pl Wszołek dziś najsłabszy. odpowiedz

Yeti - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Do przerwy ch...j d...pa i kamieni kupa. odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.mm.pl Pekhart musiał podaniem minąć jednego obrońcę by dograc piłkę do Wszołka to w niego trafił....powinno być 2:0 a jest 1:1. Kurwica człowieka bierze.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 43 minuty temu, *.orange.pl Kapustka z kolei przy bramce wszedł w pole karne jak Messi, a po strzale założył natychmiastowy pressing też jak Messi i strzelił bramkę również jak Messi. odpowiedz

Mateusz z Gór - 45 minut temu, *.orange.pl To już wiemy dlaczego Cavani gra w United, a Tomasz w Legii. Identyczna dziś sytuacja bramkowa w obu spotkaniach. odpowiedz

Ja - 46 minut temu, *.mm.pl W każdym meczu babol....beznadzieja odpowiedz

lolo - 50 minut temu, *.tpnet.pl Brawo Jędza!1:1 Profesor Buahahahaha odpowiedz

Pawcio - 55 minut temu, *.vectranet.pl My chcemy trenera a nie poznańskiego frajera! odpowiedz

Jerry - 57 minut temu, *.com.pl Gdyby Wszolek nie był paralitą to było by już 2:0. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Frankowski już drukuje. Steczyk wjechał w Martinsa to go tylko po tyłku poklepał. Martins sfaulował i od razu żółta. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.virginm.net Niema kaleki gvili nawet na ławce ! Oby to było coś więcej niż tylko niedyspozycja fizyczna ha! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pomóżmy klubowi z tego dziwnego miasta utrzymać pozycję, którą obecnie okupuje. Do boju!!! odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ma ktoś pomysł na streema żeby obejrzeć? odpowiedz

TVP - 2 godziny temu, *.as9105.com @Zielu: strims.world

Zajrzyj tu odpowiedz

Super⚽️Coach - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Zielu: Sport+stream odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @TVP : ???????? odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moze najlepszy strzelec sie dzis obudzi i strzeli minimum jednego gola !!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Inaczej byc nie moglo bo bylaby porazka !!! odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Wygramy gladko bramka strzelona w 93 min :) ciężki jest czas... Hmmm na karnego nie możemy liczyć. Od czasu gdy Czesiek obiol mistrza Polski boją się gwizdać dla nas:( odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tym razem Czesiek nie zaskoczył. Wystawił najmocniejszy skład na obecną chwilę. Jedziemy z k...wami! odpowiedz

