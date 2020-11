Michniewicz: Jest żal, ale nie ma załamania

Czesław Michniewicz (trener Legii): Mecz rozpoczął się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Podeszliśmy do przeciwnika bardzo wysoko, wysoko odbieraliśmy piłkę, stwarzaliśmy sobie sytuacje, akcje były płynne, szybko zdobyliśmy bramkę. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Jeden nasz słabszy moment w pierwszej połowie, rzut rożny, którego można było uniknąć, i straciliśmy bramkę. Potem gra nie wyglądała już tak dobrze, ale przeciwnik nie stwarzał sobie w tym czasie zbyt wielu sytuacji. Po przerwie wróciliśmy do gry, znowu przeważaliśmy, zdobyliśmy bramkę na 2-1. Naszym największym problemem w tym spotkaniu było to, że mając tyle sytuacji bramkowych po płynnych akcjach, dobrych rozwiązaniach, nie byliśmy w stanie strzelić trzeciej bramki, która prawdopodobnie przesądziłaby o losach meczu. Podobnie było przy stanie 1-0. Okazji było dużo, naszym problemem była tylko skuteczność. Reszta funkcjonowała dobrze. Nikt za to punktów nie przyznaje. Graliśmy u siebie, straciliśmy dwa punkty i na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie dzisiejszy wieczór. Jest żal, ale nie ma załamania, bo momentami gra była bardzo dobra, momentami dobra, a te dwa słabsze momenty wykorzystał przeciwnik i dlatego straciliśmy punkty.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hugon - 47 minut temu, *.vectranet.pl Cesiu twój wybór nr 1 w bramce to katastrofa grubas przy golu na 1-1 stoi przyspawany do linii piłka leci jak pęknięty kondon na piąty metr a gruby stoi w środku bramki jak nowicjusz ,bramkarz z takim doświadczeniem przynajmniej powinien się dobrze ustawić jak mu się nie chce wychodzić do dośrodkowań, wygrany mecz remisujemy przez grubego. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czesiek! Co tam się dzieje u Was? Za Vuko, jak strzelali bramkę, to szli po następną. A tu, bramka i wycofywanie się. Wcale się nie dziwię, że Boruc tam sadził. Bo miał rację. odpowiedz

zduneq - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl jest Boruc= strata punktów.Nie ma Boruca = komplet punktów

przypadek? odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl @zduneq: w tym równaniu brakuje drugiego asa zwanego Jędzą odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie mam nic do Boruca ale uważam, że powinien co najwyżej pełnić rolę zmiennika a nie grać za zasługi. Porównajcie jego sylwetkę i Bufona, nasz Artek to jak zawodnik MMA. Również drugi Artur zwany Jędzą powoli kończy resurs w Legii jak kiedyś Rzeżniczak. Nie ma na co czekać, nadchodzi czas na zmianę. Chyba, że chcecie więcej takich baboli jak w poprzednim meczu? odpowiedz

Aaa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jest skandal, aby pseudotrener umoczony w aferę korupcyjną mógł wykonywać zawód, a tym bardziej był trenerem Naszej Legii. Prezesie opamiętaj się i zwolnij go, a następnie podaj się do dymisji. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszołek był do zmiany,Lui zmarnował trzy kontry.Marne trener reaguje. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma załamania?

Ty wiesz jaki klub trenujesz czy nie doczytałeś umowy?

Po coś zdjął Karbownika,po coś tak długo trzymał na placu mega defensywnie grającego Martinsa?

Legia przy wyniku 2-1 to nie Zagłębie L,czy inny Wstydzew ,ma atakować a nie bronić wyniku !

Chyba nie za bardzo ogarniasz w jakim jesteś punkcie. odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Chcemy trenera a nie poznańskiego frajera!



Zero taktyki, zero pomyślunku! odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl nie ma załamania młotku???



Piast pokazał jak należy grać gry jest się słabszym i zdominowanym - 4 akcje w meczu, 3 strzały i 2 bramki!!!



A co Ty pokazałeś z el. LE ???? 0:3. i tyle w temacie.



Średnia drużyna a w ostatnich 5-ciu meczach z Piastem mamy 3 porażki i 2 remisy, mając - niby - najlepszych w Polsce zawodników! odpowiedz

LE - 2 godziny temu, *.orange.pl @oLaf: A co miał zrobić z drużyną przez parę dni? W tym meczu walczyli i jeden z lepszych meczy. Szkoda straty punktów ale zagrali ładnie i walczyli poprostu nie chciało wpaść. odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.chello.pl Czesiu musisz zmienić taktykę po strzeleniu bramki aby cisnąć psa dalej do obsrania. Do strzelenia bramki było ok a potem czujnik. Jędza na ławę bo ani nie bronią nawet strzelić nie potrafi. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.