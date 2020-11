Konferencja pomeczowa

Fornalik: Wyciągnęliśmy z tego meczu maksimum

Niedziela, 29 listopada 2020 r. 20:56 Mishka, źródło: Legionisci.com

Waldemar Fornalik (trener Piasta): Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, ale konsekwentnie chcieliśmy realizować nakreślony przez nas plan. Legia miała więcej sytuacji do zdobycia bramki, ale my byliśmy bardzo skuteczni. Zdobyliśmy bramkę po rzucie rożnym, a w drugiej połowie padła bardzo ładna bramka po ataku pozycyjnym. Można powiedzieć, że wyciągnęliśmy maksimum z tego meczu. Ten punkt cieszy tym bardziej. Być może po tym Covidzie nie byliśmy dziś najlepiej dysponowani, ale pogratulowałem drużynie charakteru i dążenia do celu, jakim było zdobycie przynajmniej jednego punktu.