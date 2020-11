Stracone punkty

Sędziowie

Główny: Bartosz Frankowski

Asystent: Marcin Boniek

Asystent: Jakub Winkler

Techniczny: Sylwester Rasmus



Komentarze (58)

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bramka na 1-1 grubego,dotknął piłkę która leciała nad bramką nawet podskoczył żeby wybić ale nie podskoczył żeby wypiąstkować po zagraniu z rogu i strzale Malarczyka jak zwykle przyspawany do linii. Nawet Swierczok podziękował mu za interwencję .To jest pierwszy wybór Cesia, Miszta na pewno wyszedł by do tej piłki.Jaki to wstyd mieć takiego grubasa w drużynie.Cała liga z nas się śmieje. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Punkty stracone na własne życzenie. Jak po strzelonej bramce się wycofuje i oddaje pole przeciwnikom, to tak się to właśnie kończy. Z Craxą było dokładnie to samo. Tylko tam udało się to dowieźć. odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Panie Czesławie - gra coraz lepsza - bez dwóch zdań - ale musi Pan wyplenić z głów naszych zawodników MINIMALIZM !!! zamiast dobić Piasta cofneli się i mamy remis

+ Slisz - dla mnie to totalna porażka od początku - ten człowiek naprawdę niewiele potrafi and w defensywie a tym bardziej w ofensywie !! odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Straciliśmy dwa punkty, Piast był do ogrania na spokojnie. Borucowi powinniśmy niedługo podziękować, Miszta niech gra, bo co kopną na naszą bramkę to wpada. Pekhart dno, to nie jest zawodnik dla Legii, Wszolek kolejny raz słabo, Karbo na plus i Luki, poza tym bida. Zobaczymy jak będzie dalej... odpowiedz

Sprawiedliwy - 2 godziny temu, *.inetia.pl Borubar - kończ Waść, wstydu oszczędź. Zabierz jędze plzzzz odpowiedz

ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jędza nędza, Boruc na trzy strzały wpuszcza dwa gole - Miszta dałby radę. Szkoda odpowiedz

Saska Kępa (L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Spokojnie. Mistrz Polski będzie na Ł3, bo od lat nikt poza Legią w tej jednej z najsłabszych lig w Europie nie chce zdobyć mistrza. Przecież inne drużyny robią wszystko, żeby tylko nie zdobyć mistrza. Więc luzik. Mistrz będzie. Natomiast później w eliminacjach do europejskich pucharów tradycyjnie - weryfikacja poziomu jednej z najsłabszej lig w Europie i...Liga Europy nie dla Legii Warszawa. I tak w koło Macieju... odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mladenovic obrósł w piórka bardzo szybko, 3 zejścia na prawo i marne strzały zamiast podań do lepiej ustawionych Kolegów. odpowiedz

Mabi - 3 godziny temu, *.mm.pl Mecz zremisowaliśmy farciarsko. Piast uzyskał dwa gole po wypracowaniu po stałych fragmentach sytuacji (czy też pozycji) strzeleckich. Przy pierwszej przysnął nasz wiodący stoper, przy drugiej nikt nie zablokował rewelacyjnego strzału. My gola pierwszego strzeliliśmy z niezłej akcji, a drugiego po farciarskim karnym (nie mówię, że się nie należał, bo się należał, ale to był fart) i tyle... Więc czego brakuje? A no... 10ki. I tyle. odpowiedz

Wsciek(L) y - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czesio taktyk. Jak można strzelić bramkę i oddać pole przeciwnikowi. Minimalizm i tyle. Zemscilo się.

odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Tak sie konczy granie na minimalny wynik... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Też jestem wqrwiony po tym meczu. Takiego słabego rywala powinniśmy rozjechać, zwłaszcza że okazje ku temu były. Niestety tym razem piłka nie chciała się odpowiednio "odbić" od naszego czeskiego wieżowca, a reszta była nieskuteczna. Takie mecze też się zdarzają, niestety.



Na plus Kapustka (wreszcie!) Karbownik, Lui i Martins. Boczni obrońcy fajnie atakują, ale trzeba też (albo przede wszystkim) bronić. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.com.pl @Wolfik: Kapustja na plus?! A co on poza strzeleniem gola zrobił? Był wraz z Wszolkiem najsłabszy na boisku. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Morwa kać znów z tym Piastem.Ile razy z nimi gramy to porażka bo tak można nazwać ten remis.My 11 rzutów różnych i nic oni 1 i bramka wyrównująca my 20 strzałów oni 3 celne i 2 bramki nosz ile można.Weźcie wy się w końcu napijcie i zastanówcie się czy Legia ma walczyć o mistrza czy o środek tabeli.Dno i muł z wykańczaniem naszych akcji.Stracone frajersko 2 punkty.Czesiu weź ich za jądra i niech z Lechią pokażą że je mają.A dzisiaj wstyd że znowu Waldek nas wyr....ł.Pozdro ???? odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 4 godziny temu, *.chello.pl Zremisować taki mecz znaczy przegrać. odpowiedz

maka - 4 godziny temu, *.supermedia.pl Jest stabilniej ale do sukcesów daleko. My graliśmy z ostatnia drużyną.... Od dawna Legia gra bez napastnika tylko pomoc. Tak się dalej nie da żyć. sukcesy będą jak wrócą ludzie pokroju chocby Vadisa Nikolica czy Prijovica nie wspominając o Ljuboi... My z takim piatem powinniśmy do przerwy prowadzić 3-1 a przy bledach defensywy czy bramkarza wygrac 5-2.. a nie rozstrzygac dlaczego było 2-2... Niestety .. odpowiedz

Jerz z Potoku - 4 godziny temu, *.chello.pl Dlaczego tylko remis w tak - wydawałoby się - klarownym meczu:

- zbyt defensywna (zachowawcza) taktyka w II poł.,

- zatrważająca nieskuteczność piłkarzy "wykańczających" akcje ofensywne,

- fatalna dyspozycja obu stoperów.

Wymienione mankamenty umożliwiły Piastowi osiągniecie zasłużonego remisu.

Ps.: powiedzieć, że w dzisiejszej konfrontacji Legia na własne życzenie frajersko straciła 2 pkt. i pozycję lidera, to jakby nic nie powiedzieć.

Serdeczności, głównie dla odważnych, grających do końca...

odpowiedz

Jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Jerz z Potoku: Naszym klubem i jego wynikami na Polskim podwórku steruje Fortuna kurs na remis był taki że lepiej nie mówić ponad 5 przy wygranej Legii 1,72 odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jo: Skoro na remis było 5,00 zł to na zwycięstwo gości około 9,00 pewnie... Jeśli więc o wynikach decyduje Fortuna to dlaczego nie przegraliśmy tego meczu? Można byłoby więcej zarobić... Bez sensu komentarz. odpowiedz

trollu - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dużo sytuacji,wyraźna przewaga,mniej przebiegliśmy tylko o 2km ale to ze względu że mieliśmy 60% posiadania piłki i to piast musiał biegać za nami.Ogólnie mecz by był na plus gdyby nie to niezrozumiałe oddanie piłki piastowi po strzelonym golu na 2-1,co to miało być?Jak to było zalecenie trenera to to nie wróży dobrze na przyszłość bo to by znaczyło że Michniewicz jest idiotą. odpowiedz

quad74 - 4 godziny temu, *.chello.pl Szkoda, fajny mecz, frajersko niewygrany. odpowiedz

Łysy - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Czy ten Luqinias to w końcu trafi kiedyś do bramki? Co mecz to samo: wkręca w ziemie kilku frajerów, a potem wali pięć metrów nad bramką z rogu pola karnego. Noż k... ile razy można!? odpowiedz

Pacho - 4 godziny temu, *.chello.pl Brakuje Vuko i konsekwentnego dążenia do kolejnych strzelonych bramek. Można było dominować ale po co...lepiej się cofnąć... odpowiedz

Krzysztof - 4 godziny temu, *.jmdi.pl @Pacho:

Przepraszam, ale kiedy Kolego widziałeś Legię dążącą do zdobywania kolejnych bramek? Chyba dobrych parę lat temu. Bo akurat w tym obszarze i za Vuko i za grubego Cześka jest to samo i ktoś już o tym niżej pisał - minimalizm. Przecież oni ewidentnie stanęli po karnym i chcieli dowieść wynik. Z Widzewem można tak pograć, ale z kimkolwiek klasa wyżej i tak się kończy. Wkurzony jestem, nie za sam wynik ale za sposób i podejście.



zdrówka! odpowiedz

Gienek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Stracone punkty we frajerski sposób. Wku.wia mnie ten minimalizm Legii, czyli cofanie się przy minimalnym prowadzeniu. Ostatnie mecze Legii to fuksiarskie zwycięstwa, dziś tego szczęścia zabrakło. Miliony rzutów rożnych, z których nic nie wynika i fatalna skuteczność. Dodatkowo Jędza, który powinien odpocząć i przemyśleć swoje zaangażowanie w mecz. odpowiedz

Wola - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Dokładnie, jeden z ciekawszych meczów w tym roku, szkoda straconych punktów. odpowiedz

Zawieja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wola: myślę że najlepszy mecz w tym sezonie zaczęło mi się chcieć oglądać mecze Legii byli lepsi szkoda straconych punktów . A i tak Legia będzie mistrzem Polski. odpowiedz

Nic sie nie stało ! hej Legio nic sie nie stało! - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Trener i sztab ,kierownik drużyny,dyrektor sportowy Out ! odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Boruc nie musiał dotykać piłki przed bramkowy różnym. No i brak schematów rozegrania w ataku centry do nikogo to powinno być wycwiczone i grane na pamięć. No i oddanie pola po zdobyciu bramki. Mamy kontrę i glupiejemy. odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.chello.pl Są tu jacyś kibice Legii? Bo widzę tylko kibiców sukcesu. Grę Legii w końcu da się oglądać, szkoda tego remisu ale cóż, no życie. A komentarze po meczu... Bez komentarza odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Redi: Tak kolego masz rację, wreszcie szło to oglądać, było trochę niedoróbek ale ocena ogólna pozytywna, wreszcie bylo trochę gry środkiem, nie tylko same wrzutki, śmieszą mnie opinie o nie wykorzystywaniu 5 zmian-a na ławce krytykowani przez wiekszosc Lopes, Valencia, itp. odpowiedz

sympatyk - 4 godziny temu, *.mm.pl Remis bo nie grał Gwilia. Gdyby grał nie byłoby pewnie nawet 1 punktu. odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl szkoda ale jeszcze 4 mecze które trzeba wygrać odpowiedz

dr Quin - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Co tam u pana panie trenerze ? - a dziękuję, bez większych zmian. Czyli prawie jak Smuda. odpowiedz

WarszawskaOchota - 4 godziny temu, *.orange.pl W moim odczuciu Legia zremisowała mecz, który mogła spokojnie wygrać.

A właściwie to możemy się czuć przegrani po tym meczu, Raków nas wyprzedził w tabeli.

Stracone 2 pkt.... szkoda. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Jak można przy wyniku 2:1 cofnać się i dać grać rywalowi?Frajerzy. odpowiedz

geds - 4 godziny temu, *.chello.pl ten piast nie istniał, ale zamiast grać cały czas swoje to się raptem cofneli pod własne pole karne; czysta głupota odpowiedz

Kristof - 4 godziny temu, *.ziggo.nl Jędrzejczyk ty lepiej zmień profesje. Zarabiając 150 000 zł miesięcznie pokaż, że uczciwie zarabiasz takie pieniądze. A nie piłka leci z rzutu rożnego 5 minut a Malarczyk przeskakuje cię jak małego dzieciaka.A ty się zastanawiasz gdzie jest piła. Może zacznij sprzedawać skarpetki na targowisku? Bo na bank nie granie w piłkę nożną.To cię zdecydowanie przerasta! odpowiedz

Szymon - 4 godziny temu, *.chello.pl A ja dałbym tytuł Jędza nędza. Ani nie broni ani nie umie oddać strzału. Ława i tyle. Kapustka coraz lepiej. A taktyka po strzeleniu bramki to archaizm. Zamiast dobić psa to cofka i w piz... Ręce opadają. Frajerski remis. Duży minus pudel za oszczędzanie na Świerczoku. Ma za swoje odpowiedz

Bartosz83 - 4 godziny temu, *.lukman.pl Szkoda straconych punktów, ale nie ma co rozpaczać do zakończenia sezonu jeszcze daleko. Natomiast mała ilość zmian jest spowodowana słabą dyspozycją zmienników. Ponieważ Rosołek nadaje się na wypożyczenie, Lopes gra słabo, Valencia również, Cholewiak przeciętniak. Reszty będącej na ławce nie ma co komentować. odpowiedz

Wola - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Hejterzy, trochę obiektywizmu, jeden z lepszych meczów dominacja przez większą część meczu, tylko szczęścia brak. odpowiedz

jim - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Słowo na niedziele: minimalizm. Zamiast wygrać pewnie dwoma czy trzema bramkami jest remis bo było zadowolenie po wyjściu na jednobramkowe prowadzenie. Niestety gra którą obserwujemy może co najwyżej pozwolić na mistrzostwo bo o pucharach możemy tylko pomarzyć. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Gdy w bramce stoi Borubar,to prawie każdy celny strzał ląduje w siatce.Niby uderzenia precyzyjne,ale on swoim ustawieniem nawet nie daje sobie szansy na interwencje.Z Misztą to wyglądało dużo lepiej,jest sprawniejszy i nie wygląda na spanikowanego jak w zeszłym sezonie Muzyk.Wiadomo,że to przyszłość Legii,więc powinien na stałe wejść do składu i zbierać doświadczenie przed przyszłorocznymi pucharami. odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl skandaliczna skuteczność - drewniak Pekhart w bramkarza, reszta - 3 metry na bramką!



Przy taki olbrzymiej przewadze powinno być 4:0.



Co ciekawe jak Piast tracił bramkę to wystarczało mu ledwo kilka minut aby strzelić wyrównujące (może dlatego ze mają napastnika, my nie : (



Jedyny plus to Kapustka - nareszcie zaczyna coś grać. Slisz - jak zwykle - wolej wystawka na pierdzielnięcie na bramkę - a facet wali w buraki... : ( odpowiedz

xmen - 4 godziny temu, *.47.236 Wyp...do Karabachu uczyć się grać piłkę futbolowe miernoty. Nie potraficie rakowa częstochowa nawet przegonić. Weśta ze sobą loczka jeszcze. odpowiedz

Miro - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Zasłużony remis. Zabrakło jakości z przodu, ciągu na bramkę, konkretnych strzałów. Z taką grą nie da się seryjnie wygrywać. odpowiedz

speed - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A gdzie jest tak długo wyczekiwany (wuj wie po co) Valencia i wyrwany po taniości (black friday) Lopes. odpowiedz

M3 - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Grali jak równy z równy z pierwszoligowym rtsem, a teraz nie dają rady najsłabszej drużynie. Po każdej bramce siadają. Wstyd. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Za pozno i zle zrobione zmiany. Slisz za Martinsa, Wszolek powinien zejsc, Karbownik powinien zostac. W 70 minucie skonczyla sie gra. Frajerski remis. odpowiedz

Paweł - 4 godziny temu, *.mm.pl Remis jak porażka.

Przy zdobytej bramce na 2:1 zamiast iść za ciosem to oddali całkowicie pole piastowi, jakby czekali na końcowy gwizdek. Mentalność minimalistow, nie zwycięzców odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.chello.pl Wszołek nie biega, on się zatacza. Jedyne co robi, to szarżuje. Zerowa przydatność. Jednak na bramce stawiałbym Misztę. Piast miał trzy strzały celne i dwie bramki. Cieszy coraz lepsza forma Kapustki.

W sumie byliśmy lepsi, zabrakło farta. Tylko Legia! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Mam podobne zdanie co do bramkarza. Niby nic tutaj Boruc nie zawalił, ale jakoś nie mogę się do niego przekonać. Bartek Kapusta - coraz lepiej, mówiłem że w końcu zacznie grać, Wszak nie da się nadrobić kilku lat w kilka tygodni. Nie wiem dlaczego nie gra Cholewiak. Wszołek rzeczywiście obecnie nie przekonuje. odpowiedz

M@c - 5 godzin temu, *.chello.pl Żałosna namiastka obrońców.... odpowiedz

Wola - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Szkoda, mecz fajny dominacja legii, tyko zwycięstwa brak odpowiedz

Kolko - 5 godzin temu, *.chello.pl Pięknie się patrzy na to jak cudownie korzysta z nowego limitu zmian nasz teener. Ciekawe czy odbije to sie na kontuzjach i zmeczeniu zawodnikow na koniec sezonu.. odpowiedz

Wawa - 5 godzin temu, *.124.248 Co tu dużo

Pisać

Obrona dookoła dupyyy

To co zrobil jedza przy bramce na 1/1

Kryminał

Lewczuk dno odpowiedz

Misiek75 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl jak można stracić punkty w ten sposób na własne życzenie. Znowu się zaczyna. Czy w końcu coś się kiedyś w tej Legii zmieni czy nie!!!!! Dla mnie dno odpowiedz

