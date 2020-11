Wszołek: Jest niedosyt

- Po strzeleniu gola w pierwszej połowie trochę stanęliśmy, tak jakbyśmy myśleli, że mamy mecz pod kontrolą. Tymczasem straciliśmy gola po stałym fragmencie gry. W szatni powiedzieliśmy sobie, że po przerwie musimy wyjść z takim zaangażowaniem, jak w pierwszej połowie i udało nam się strzelić drugą bramkę. W kluczowych momentach zabrakło jednak odpowiedniego dociśnięcia, by strzelić bramkę na 3-1 - powiedział po meczu z Piastem Gliwice Paweł Wszołek. - Mieliśmy dogodne sytuacje, żeby "zamknąć" ten mecz, ale ich nie wykorzystaliśmy, a później te niewykorzystane okazje się zemściły. Czujemy niedosyt, bo u siebie zawsze powinniśmy zdobywać trzy punkty. - W drugiej linii mieliśmy być bardziej agresywni i atakować wyżej piłkę, a po bramce na 2-1 cofnęliśmy się, przez co Piast miał więcej miejsca w środku pola. Z takiej akcji zdobyli wyrównującą bramkę.

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Może to wina wirusa ale od pewnego czasu nie poznaję Wszołka. Zagubiony, wolny , bez walki i precyzji. Jak wróci Veso można Pawła oddać gdzieś do Mielca czy Bielska-Białej. odpowiedz

SpokoLoco - 2 godziny temu, *.38.154 Kolejny żenujący występ. To jest wiali hamulcowy i pozorant! odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.75.50 Dziś to nie był Twój dzień, Paweł. Słabo było. odpowiedz

Jasiula - 3 godziny temu, *.plus.pl Dzięki Paweł za walkę w obronie i ataku, jak zwykle jeden z lepszych na boisku. odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.com.pl @Jasiula: Jeden z bajlepszych...?! Nie osłabiaj mnie. Chyba to Twoja rodzina bo obiektywizm masz zachwiany. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Odpocznij chłopie.... odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.mm.pl Bardzo słaby mecz Pawła, tzn kolejny bardzo słaby mecz Pawła, jeśli Legia rzeczywiście m być tylko przystankiem to musi poprawić grę, bo będzie przystanek ale do... Gdańska, Szczecina itp odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.mm.pl Paweł! Niesety byłeś dziś jednym że słabszych na boisku, a w pierwszej połowie miałeś na nodze piłkę na 2-0. Później zjazd z coraz większą prędkością... odpowiedz

